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41歲女星與「朋友前夫」步入禮堂 前妻出面打破不倫關係

崔汝珍與老公於昨日甜蜜完婚。（翻攝自IG）崔汝珍與老公於昨日甜蜜完婚。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女星崔汝珍擁有176公分的高挑身材，從模特兒身分出道，後續轉戰戲劇圈發展，她日前宣布和大7歲的圈外男友結婚，被挖出老公竟是朋友的前夫，引起外界議論，事後男方前妻出面澄清，兩人是在離婚後才交往，才讓輿論逐漸平息，昨（1）兩人也順利舉辦完婚禮。

相關新聞：41歲女星嫁圈外男友！ 網起底嚇傻「曾是朋友的老公」

崔汝珍先前在節目《脫掉鞋子恢單4Men》透露，有一位大7歲的圈外男友，男方曾從事過滑水教練且離過婚，形容男友與自己的理想型完全不同，是在長期相處之下才覺得對方是不錯的人，對她而言就像是長腿叔叔般的存在。事後就有網友發現，崔汝珍的圈外男友是她曾寄宿家庭的男主人，當時男方還未離婚，引發外界質疑這段戀情是不倫戀。

即使崔汝珍對外強調，是在男方離婚後才發展成戀人關係，但仍無法平息外界議論，直到男方前妻出面證實「兩人離婚後，前夫才跟崔汝珍交往」，才平息輿論。如今兩人終於結為連理，據韓媒報導，昨日小倆口在京畿道加平北漢江上舉辦婚禮，儀式並未對外公開，不少圈內好友到場祝福，現場氣氛溫馨。

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