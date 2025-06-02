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娛樂 最新消息

李英宏突抓狂 點名「偽善菁英」狠諷白目騙子驚呆全網

李英宏打造影集式MV「東方美人四部曲」。（晝夜娛樂產業有限公司提供）李英宏打造影集式MV「東方美人四部曲」。（晝夜娛樂產業有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕李英宏與新世代導演鄔鶴宏打造影集式MV「東方美人四部曲」，近日釋出第二、三部曲連載，隨著專輯歌曲〈普龍宮 PLG〉及〈萬華的蛇 Monga Snake〉繼續挖掘由李英宏飾演的神秘男子的真實身份。李英宏在短短的劇情中「一人分飾多角」，讓網友留言大讚：「水哥有料喔！真的是演歌雙棲！」、「潮到出水，帥翻天！」

李英宏打造影集式MV「東方美人四部曲」。（晝夜娛樂產業有限公司提供）李英宏打造影集式MV「東方美人四部曲」。（晝夜娛樂產業有限公司提供）

李英宏與導演鄔鶴宏耗時一年共同打造高規格影集MV，鄔鶴宏分享第一次與李英宏見面，是在他拍攝DJ MR.GIN〈寶島少年〉MV時的片場：「我以前就很喜歡英宏的音樂，在還不了解他本人時我就幫他設定了一個『黑道會計師』的角色，希望他呈現出一種黑色暴力感，想不到我這種怪要求他竟然一下就抓到，那時就感覺我們應該有某個層面很像。」

而在這次《東方美人四部曲》合作中真正認識李英宏後，導演鄔鶴宏則形容英宏是「奇妙的人」：「覺得他是一個非常特別的人，對作品很用心、細心，時刻充滿熱情，且對任何事情都有一種他的優雅，但卻很接地氣，真的很奇妙的人。」

李英宏與導演鄔鶴宏默契十足。（晝夜娛樂產業有限公司提供）李英宏與導演鄔鶴宏默契十足。（晝夜娛樂產業有限公司提供）

而在近期上線的第二部曲〈普龍宮 PLG〉MV裡，兩位飾演偷渡船夫的「普龍宮」在岸邊撿到一卡裝滿白粉的皮箱，喜出望外之際，黑衣神秘男子李英宏踏上船板與他們四目相交，兩位普龍宮臆測李英宏為警探，展開雙方諜對諜的一趟船行。李英宏說：「〈普龍宮〉是一面照妖鏡，照向那些空口說會挺你的騙子與白目。」

歌曲中同一段詞他分別以「正常」與「抓狂」後的腔調各唱一遍，嘲諷那些空口說白話的偽善菁英。他也以過來人的角度自省：「小時候聽到別人的讚美很容易開心，但那可能也是你搞砸事情的開始。」

李英宏打造影集式MV「東方美人四部曲」。（晝夜娛樂產業有限公司提供）李英宏打造影集式MV「東方美人四部曲」。（晝夜娛樂產業有限公司提供）

第三部殺手主題曲〈萬華的蛇 Monga Snake〉則由跑路逃犯「長髮哥」的視角出發，在最擔憂仇家找上門的逃亡旅程裡，李英宏成為逃犯恐懼的心魔和幻覺，像影子般跟隨著長髮哥。MV搭配好似熱血漫畫的動畫設計，呈現李英宏與長髮哥兩人之間猶如宿命的攻防打鬥。

隨著連載MV陸續釋出，李英宏也在社群拍攝影片回答觀眾提問，有眼尖的粉絲發現在〈普龍宮〉MV中巧妙運用AI生成的圖片作為劇情海報，他逗趣回應：「最近我在研究和使用AI，也有和導演討論如果用AI為MV生成一些圖片應該會蠻有趣的，不過AI也是會有點『普龍宮』，有時候給指令它會自己歪掉，但又讓我們覺得這種『普龍宮』的style就是我們要的！」

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