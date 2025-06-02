李明珊日營收超驚人！小S聽到下巴掉下來：你幹嘛還坐在這裡

丟丟妹每次直播叫賣都能創下驚人業績。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者葉姵妤／台北報導〕「丟丟妹」李明珊每次直播叫賣都能創下驚人業績，因此擁有「直播天后」的封號。近日她上節目《小姐不熙娣》與小S暢聊，當被問到一天可以賣到多少時，她的答案驚呆現場所有人，連小S都嚇到嘴巴合不起來。

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近日丟丟妹上節目《小姐不熙娣》時，被小S問到公司業績，「最近一天可以賣到多少？」她先是沉默了幾秒後，笑了出來，沒有講出任何答案，後來小S再次追問，「有超越千萬嗎？」她坦白直說，「我說出來會被．．．你們真的會嘴巴掉下來那種」，接著用手指比出了2的數字。小S猜問是2千萬嗎？丟丟妹竟回答，「不是！是2億」，驚呆主持人小S和派翠克，兩位真的如同丟丟妹所說的，嘴巴一起掉了下來，小S甚至嘴巴張大到口水都要掉下來了。



小S不解的問，「那你幹嘛還坐在這裡啊？」丟丟妹則回答，「因為我要變得跟妳一樣」，雖然比主持人還賺得多，但她認為這不是錢的問題，這是人的目標問題，想要變得跟小S一樣紅，成為「國際巨星」，不僅有錢還要有名。小S聽到後，忍不住吐嘈，「妳這個人好貪心喔」。



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