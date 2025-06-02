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于子育力挺怡岑音樂喜劇 搞笑重現「瘋狂媽媽」

于子育（右）力挺怡岑音樂喜劇。（薩泰爾提供）于子育（右）力挺怡岑音樂喜劇。（薩泰爾提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕薩泰爾喜劇演員怡岑近日完成第二場個人音樂喜劇專場《要到你想逃》巡演，由她親自創作劇本與音樂，內容結合歌唱與喜劇段落，呈現親情、愛情與成長的多重面貌。整場演出除了有爆紅歌曲〈分手歌〉現場大合唱，更有催淚新作〈十年台北〉、〈給媽媽〉等歌曲，描述自己十年前從高雄北上打拚、與家人告別的心境。

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最後一場演出更是邀來金鐘影后于子育擔任嘉賓，與怡岑現場合唱先前合作的歌曲〈母女〉。演唱結束後，于子育不僅模仿怡岑招牌喝水動作cue觀眾尖叫，還搞笑重現〈母女〉MV中「瘋狂媽媽」的台詞橋段，對著觀眾說：「我現在是大家的摯友了吧？那現在大家可以追蹤我IG嗎？」逗得全場大笑。怡岑也當場回應：「子育姐太入戲了啦！」

于子育（右）力挺怡岑音樂喜劇。（薩泰爾提供）于子育（右）力挺怡岑音樂喜劇。（薩泰爾提供）

在台北最終場謝幕時，怡岑也一度哽咽：「謝謝你們願意來聽我唱歌、講故事，這是我最喜歡的表演形式。」她也透露，自己從《愛是騰空的魔幻》到今年《要到你想逃》，一路走來都感受到觀眾給她的支持與力量。「如果可以的話，希望明年還有機會挑戰更大的場地，讓更多人一起又哭又笑。」這段發言引起全場掌聲響起，為巡演畫下最溫暖的句點。

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