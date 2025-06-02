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娛樂 最新消息

辣妻穿瑜珈褲上街 敖犬直搖頭「跟裸體一線之隔」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星敖犬是男團「Lollipop棒棒堂」的成員之一，去年與小10歲的空姐女友發發結婚，經常在社群分享小倆口的互動日常，日前夫妻倆一起拍片回答網友提問，過程中發發便爆料，「他有一個超怪的點，他不允許我穿瑜珈褲走在路上」。

敖犬（左）禁止發發（右）穿瑜珈褲上街。（翻攝自YT）敖犬（左）禁止發發（右）穿瑜珈褲上街。（翻攝自YT）

發發透露，某次跟敖犬約好在健身之前先去銀行辦事，她便穿著瑜珈褲出門，沒想到抵達銀行後，敖犬突然臉色大變的要求她待在車上，雖然覺得疑惑，但她還是乖乖待在車上，直到老公回到車上後，她才詢問老公原因，敖犬接著直言「妳都穿那個樣子，妳怎麼進銀行啊？」

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敖犬的回答令發發相當傻眼，「誰規定穿這樣不能進銀行？」敖犬事後解釋，一方面是他認為銀行的氛圍比較拘謹，另一方面則是「我覺得瑜珈褲跟裸體一線之隔，因為它就是很貼身，妳什麼形狀就是包出來，包膜，只是顏色不一樣而已。」發發聽完後哭笑不得直呼，「他們沒那麼無聊啦！」

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影片曝光後，立即掀起不少網友討論，「我也不行耶…懶得換的話，需要加件長版外套、長版上衣或裙子，反正要蓋過屁屁」、「原本覺得還好吧～結果用包膜來形容，突然覺得好像有道理欸」、「同樣身為女生但不能接受駱駝蹄都看得到那種瑜珈褲...」。

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