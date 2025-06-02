汪汪隊台北嗑高檔燒肉 馬筱梅稱「汪小菲慶生月」首趴

汪小菲（左）上月與現任妻子「Mandy」馬筱梅完成喜宴補請。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲上月與現任妻子「Mandy」馬筱梅完成喜宴補請，席間大S所生的子女並未現身，昨（6月1日）是國際兒童節，汪小菲透過直播表示一家四口在台北吃了燒肉當作慶祝，還強調要給兩個孩子多吃點肉。

Mandy在限時動態上曬出全家人吃大餐照片。（翻攝自IG）

或許是為了夫唱婦隨，Mandy連忙在限時動態曬出多盤燒肉以及滿滿海膽，不過這頓盛宴在Mandy口中卻變成汪小菲生日月的首趴慶生宴，Mandy嬌說「六月第一天就開始生日月」，原來汪小菲本月27日將度過44歲生日，這則限時動態也預告汪小菲本月將有吃不完的大餐與許多聚會。

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汪汪隊一家人消費高級燒肉餐廳強調可單點、有套餐、個人套餐3880元起跳，雙人套餐則要價7000元。

Mandy卯足全勁要在汪小菲過生日的這個月瘋狂慶生。（翻攝自IG）

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