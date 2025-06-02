台語歌后詹雅雯遭諷「裝病」吐真實心聲：生病不是錯誤

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台語歌后」詹雅雯被診斷出非典型帕金森氏症，隨後又因腦瘤二度動刀，然而去年12月她發行新專輯《演一首歌》，她近日接受採訪時，坦言自己現在因病痛所影響，唱歌相當吃力，也會出現大舌頭、嘔吐腹瀉、昏睡等副作用，原本預計不想繼續唱歌，但受到前輩劉清池及好友陳國華的鼓舞，才有這次的專輯，然而卻也遭受到酸民的質疑，認為她是在裝病，對此，詹雅雯相當氣憤回擊。

詹雅雯遭酸民質疑裝病。（資料照）

根據《三立新聞網》報導，有部分網友質疑詹雅雯裝病，讓她相當氣憤回應「為什麼生病要躲起來？生病不是錯誤，我覺得很多人對『生病』這兩個字，給予很多負面的情緒或看法，難道生病就該等死嗎？」，因此詹雅雯希望自己成為榜樣，鼓勵生病的人都能迎向陽光，「這些打擊我的人，更提醒我應該走出來，所以我才寫了《演一首歌》這張專輯」。

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事實上，詹雅雯去年推出新專輯《演一首歌》，入圍本屆金曲獎「最佳台語女歌手」，睽違十年再度入圍金曲獎，並坦言身體負荷不了，「以前4小時可以錄13首歌，現在1首歌可能要磨個一兩天，對我來講很挫折且憂鬱，很明顯感受到身體的敗壞，這是最大的打擊」。

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