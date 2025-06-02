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娛樂 最新消息

9歲童飆高音！《冰冰Show》收視創新高 荒山亮直呼感動

9歲周柏霖（左）與8歲周祐均搶下近3高收視。（記者侯家瑜攝）9歲周柏霖（左）與8歲周祐均搶下近3高收視。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕民視週六晚間《超級冰冰Show》持續稱霸黃金時段，5月31日再度奪下收視雙冠王，四歲以上平均收視2.4，25至49歲族群收視達1.14，總收視人口突破106.7萬人。其中最亮眼的表現落在單元《超級孩子王》，由9歲周柏霖和8歲周祐均合唱《半包菸》，周柏霖一句「一陣冷風吹過來」高音一出，瞬間拉高收視至當晚最高點2.95，連金曲歌王荒山亮都感動表示：「真的很動人！」

9歲童飆高音！《冰冰Show》收視創新高 荒山亮直呼感動蔡家蓁演唱《追追追》2.68高收視。（民視提供）
（記者侯家瑜攝）

9歲童飆高音！《冰冰Show》收視創新高 荒山亮直呼感動西卿（左）與麗小花演唱《苦海女神龍》。（民視提供）

（記者侯家瑜攝）

本集主題「爆好聽布袋戲金曲」誠意十足，邀來神級唱將「媽祖婆」西卿與麗小花合唱經典《苦海女神龍》，收視飆上2.6；接著蔡家蓁演唱《追追追》更是讓觀眾熱血沸騰，創下2.68的高收視紀錄。經典旋律與深情演繹，讓人宛如穿越回布袋戲全盛年代，觀眾大呼過癮。

9歲童飆高音！《冰冰Show》收視創新高 荒山亮直呼感動荒山亮演唱《絕代神龍》，拿下2.62高收視。
（記者侯家瑜攝）

節目最後由金曲歌王荒山亮壓軸登場，帶來熱血布袋戲歌曲《絕代神龍》，並與冠軍隊伍「基隆長興舞龍團」合作演出，展現震撼視覺效果與磅礡氣勢，讓收視衝上2.62。

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