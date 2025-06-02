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娛樂 最新消息

胞妹喊「愛馬仕全送我」 何如芸賞白眼....下一秒暗爽

今年４月中旬，愛馬仕市值超車LVMH，並傳出全線漲價消息。（彭博社）今年４月中旬，愛馬仕市值超車LVMH，並傳出全線漲價消息。（彭博社）

〔記者林南谷／台北報導〕法國龍頭精品愛馬仕（Hermès）今年4月初擠下旗下擁有LOUIS VUITTON（路易威登，簡稱：LV）、DIOR（迪奧）等一線精品的全球最大精品集團LVMH，躍升為全球精品集團市值龍頭。

綜合外電報導，LVMH今年（2025）第一季銷售下滑，拖累股價重挫、市值縮水，根據4月中旬巴黎股市收盤價，愛馬仕市值達2,486億歐元（約新台幣9兆1,100億元）超越LVMH的2,444億歐元（約新台幣9兆377億元），愛馬仕市值超車LVMH的同時，也宣布5月起美國市場調漲。

何如芸拿著小兒子親手做的卡片夾，認為比愛馬仕還珍貴。（翻攝自何如芸臉書）何如芸拿著小兒子親手做的卡片夾，認為比愛馬仕還珍貴。（翻攝自何如芸臉書）

今（2）日中午，辣媽女星何如芸曬出小兒子親手做的卡片夾，她開心說 :「驕傲得很！上面有他和我的名字縮寫，還有：我愛你。」朋友超羨慕告訴她：「這比愛馬仕還珍貴！」沒想到何如芸胞妹居然膽子好大說：「那把愛馬仕全送我。」

當場，何如芸賞胞妹一個白眼，但心裡卻是喜孜孜。

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