MAMAMOO主唱悄來台！小鮮肉餵食豆花 頌樂嗨學中文

Solar頌樂與9m88首度合作。（RBW 種子音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕MAMAMOO主唱Solar頌樂6月11日將推出全新中文單曲《Floating Free》，她日前在社群上發出不少照片線索，引起粉絲熱烈猜測合作對象，今日（2日）驚喜公開一段影片，揭曉邀來唱作俱佳的9m88助陣。

《Floating Free》是一首以遠距離的朋友為主題的輕快歌曲。談及與9m88的首次合作，兩人一見如故，雖然MBTI性格完全相反，頌樂ISTJ、9m88 ENFP，但正因個性互補，相處起來意外合拍。

請繼續往下閱讀...

Solar頌樂即將推出中文單曲。（RBW提供）

頌樂開心地用中文對話，她表示：「第一次見面雖然有點緊張，但88很開朗，讓我放鬆了許多。雖然我是I人，但和她相處真的很幸福，這次的新歌希望大家會喜歡，真的很感動她為我量身寫詞。」

9m88難得為別人寫詞。（爵士寶貝提供）

9m88也感性回應：「這次合作真的像是從天而降的緣分。平常我很少幫別人寫詞，這大概是第二次，這首《Floating Free》是一首不容易寫的Pop Song，希望頌樂會喜歡。關於Long Distance Friend的主題，我覺得就像太陽和月亮遙遙相望，是一件關於友情很浪漫的事。」

頌樂為了首支中文單曲，提前兩週來學習中文，日前開直播與粉絲分享自己當初提出這個想法時，團隊都非常驚訝與擔心，但頌樂為了在每次的演出、訪問及活動中，都能以流利的中文對談，因此特地取消行程來學中文，也利用閒暇時間為6/22的FAN CONCERT排練，同時進行飲食控制，希望以最佳狀態與粉絲見面。

Solar頌樂即將推出中文單曲。（RBW提供）

有趣的是，頌樂在直播中表示AcQUA源少年陪她練習中文，隊長黃莑茗買了珍珠豆花給Solar頌樂嚐鮮，卻意外成為當天網路話題，不少粉絲跑去豆花店打卡，並發起「今日與Solar頌樂同款豆花」的留言串，更有不少網友表示哪天在早餐店或便利商店遇到頌樂也不意外。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法