蔡依林爆復合彭于晏？許聖梅家門蹲點曝「他」更搶鏡

〔記者傅茗渝／台北報導〕蔡依林與彭于晏曾低調傳出緋聞，如今兩人「疑似復合」的風聲再起。資深媒體人許聖梅近日在節目中親揭當年狗仔跟拍的內幕，回憶起那些年守在蔡依林家門口的日子，最讓人印象深刻的，竟然不是彭于晏，而是蔡依林的愛犬「屋虎」。

彭于晏、蔡依林過往緋聞再次浮上檯面。（翻攝自IG、微博）

許聖梅在節目《娛樂頭版頭》表示，彭于晏與蔡依林的戀情傳聞最早出現在2006年，兩人關係持續受到關注長達3年。狗仔曾拍到蔡依林進出彭于晏住處4小時，但她對外回應，「只是和朋友去打電動」。於是媒體開始長期蹲點，希望能捕捉2人更多蛛絲馬跡。

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許聖梅當年蹲點直擊被屋虎萌翻。（翻攝自YouTube）

沒想到幾番守候下來，彭于晏始終未現身，記者卻意外直擊蔡依林帶著屋虎外出買咖啡。當時狗狗突然發現躲在一旁的狗仔，竟試圖朝他們方向狂奔，而蔡依林則在街頭奮力拉著牠回家，屋虎四隻腳整個往後撐，場面逗趣又溫馨。許聖梅笑說，那一幕比起拍到2人甜蜜互動還要精彩，「這世界上居然有人比彭于晏更可愛，屋虎真的很可愛。」

許聖梅也大方稱讚蔡依林一向低調，從不主動談及感情爭議，就算記者詢問，她也從不講別人壞話，話語總是謹慎、保留，她表示蔡依林的保密功夫極好，再資深的狗仔也常撲空，這點在當時的娛樂圈相當少見。

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