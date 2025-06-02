BBC實境秀天菜男星驟逝！車輛失控翻滾喪命 得年24歲

山姆加德納（右）因帶著母親喬（左）參加實境秀走紅，日前驚傳車禍身亡，得年24歲。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國BBC人氣實境節目《環遊世界大冒險》深受不少觀眾喜愛，其中在第二季帶著母親一起參加冒險的山姆加德納（Sam Gardiner）驚傳車禍身亡，得年24歲。

相關新聞：伊朗導演遭禁拍電影20年！賈法潘納希「偷偷拍片」竟奪坎城金棕櫚

請繼續往下閱讀...

據外媒報導，山姆於5月26日晚間開車外出，行徑曼徹斯特附近的A34公路時，不幸發生車禍，緊急送往醫院搶救4天仍不治身亡。警方表示，山姆駕駛的車輛突然偏離道路並翻覆，最終側翻落地，至於事故細節與肇因目前仍在進一步調查中。

家屬悲慟證實，「山姆在一場可怕的事故中離開了我們，這讓我們心碎不已。山姆走得太早了，語言永遠無法完整表達他為我們生命帶來的光芒、喜悅與活力，但我們會牢牢記住那些讓他與眾不同的回憶。」

山姆在《環遊世界大冒險》中與母親喬（Jo）搭檔完成挑戰，母子深厚的情感令不少觀眾動容，山姆也因此獲得「實境秀天菜」、「暖男代表」等封號。山姆驟逝的噩耗曝光後，許多觀眾與網友紛紛表示不捨，節目組也發出聲明哀悼，「自從節目拍攝以來，山姆與喬就一直是《環遊世界大冒險》這個大家庭不可或缺的一份子，代表BBC、節目製作團隊與所有演出者，我們要向他的父母安德魯與喬、弟弟威廉與查理、繼母賈斯汀，以及所有家人與朋友致上最深的哀悼。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法