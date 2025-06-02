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娛樂 電視

李岳1舉動害吱吱「濕身」直播 首次合作竟遭虧不夠紅

〔記者侯家瑜／台北報導〕李岳重啟直播節目《李岳FUN4夜》，這回找來了從選秀節目《聲林之王2》發跡，擁有一副好歌喉的「吱吱」郭芝吟，除了分享一些生活趣事之外，也親自獻聲，沒想到直播前卻遭遇暴雨襲擊，讓吱吱意外「濕身」演出。

李岳（右）透露與吱吱是第一次見面，但兩人首播就默契十足、相見恨晚。（李岳提供）李岳（右）透露與吱吱是第一次見面，但兩人首播就默契十足、相見恨晚。（李岳提供）

李岳表示，直播當天因為遇到前面的工作延宕，臨時將直播時間延後一小時到晚上八點，沒想到此舉讓騎機車抵達的吱吱，意外被暴雨襲擊，急忙趕到現場的李岳，只見全身濕透的吱吱敬業的準時開播，一不小心牛仔褲都成了「漸層」花樣。事後李岳也答應要在電台播放吱吱的歌曲補償她，還承諾要在她開專場演唱會的時候，免費當主持人力挺！

這次是兩人首次合作，但李岳坦言，跟吱吱一拍即合，很像是認識很久的好朋友，兩人也在直播間發起很多即興演唱，吱吱也談起先前IG帳號被盜，被勒索2500歐元（約台幣9萬多元）的故事，還當場被李岳吐槽，強盜自己也有朋友帳號被盜，但被勒索上億，笑虧吱吱是不是不夠紅「贖金太低」，也引來直播間網友熱烈留言討論！

吱吱（左）直播前遭遇暴雨襲擊，意外「濕身」演出。（李岳提供）吱吱（左）直播前遭遇暴雨襲擊，意外「濕身」演出。（李岳提供）

這次直播過程中，吱吱也現場演唱新歌「離開你我想」，好聽的歌喉讓李岳直起雞皮疙瘩。兩人互動也有些可愛的小插曲，儘管事前有對過腳本，本來預計要讓吱吱演唱五月天的「倔強」，但是不按牌理出牌的李岳，臨時脫口而出要她演唱楊丞琳的「曖昧」，嚇得一旁工作人員相當錯愕，但吱吱非但毫不慌亂，還把曖昧唱得相當有個人風格，獲得現場一致好評，也看得出她相當深厚的演唱功力。

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