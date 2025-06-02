晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

12歲帥兒小學畢業了！品冠動員千人 送「轉大人」震撼生日禮

〔記者張釔泠／台北報導〕品冠推出全新單曲〈妥妥〉，在錄音室每次唱到「妥妥地讓未來安然無恙」、「妥妥地讓幸福毫髮無傷」都會有想哭的感覺，忍不住眼眶濕潤，他感性地說：「其實人的一生追求的就是一種幸福感，哪怕是瞬間的，只有珍惜當下那個幸福瞬間，才是最真實的。幸福就是平凡的我們也都妥妥當當。」

品冠巡演不忘為12歲兒慶生。（種子提供）品冠巡演不忘為12歲兒慶生。（種子提供）

品冠歌曲像是一段心路歷程，從〈疼妳的責任〉、〈為你我想做更好的人〉到〈妥妥〉形成「暖男三部曲」。對品冠來說家人之間妥妥的幸福很平凡簡單，「自己站在人生旅途的中段去回望，才懂得最珍貴的勳章不僅是舞台上的聚光燈，還有出差回家時永遠留著的那盞燈。家人彼此之間的相互扶持及依靠。」

品冠即將回到台北開唱。（種子提供）品冠即將回到台北開唱。（種子提供）

品冠近期行程滿檔，端午連假都在演出，6月8日則將回到台北華山 Legacy 舉行《今夜老黃忍不住再來哈囉!!》演唱會。他笑說：「四天跑三個城市開唱，對我來說也是一種新的挑戰。其實最具挑戰的是最近身邊不少人感冒，我時刻口罩戴緊緊，老婆天天煮開嗓茶幫我顧嗓子，上緊發條地迎戰每一場。」

品冠推出暖心單曲〈妥妥〉。（種子提供）品冠推出暖心單曲〈妥妥〉。（種子提供）

值得一提的是，武漢場的隔天5月31日正好是品冠兒子Jayden的12歲生日。Jayden考完小學六年級最後一場考試後，就興奮地跟著飛往武漢。品冠現場準備驚喜，邀請千名觀眾一起合唱生日快樂歌，為兒子慶生。他說：「算是一個送給他轉大人的禮物，十二歲生日快樂！希望他擁有更多勇氣，也學會更多堅持，加油！」

相關新聞 超暖！品冠帥兒要唸中學了 貼心安排12歲生日大驚喜

即將到來的《今夜老黃忍不住再來哈囉!!》 演唱會將延續去年《今夜老黃來哈囉》的「不按牌理出牌」風格歌單，作為感謝開票當天便迅速售罄的熱烈支持，品冠準備多首驚喜曲目回饋台北歌迷，也預告當天將演唱全新單曲〈妥妥〉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中