12歲帥兒小學畢業了！品冠動員千人 送「轉大人」震撼生日禮

〔記者張釔泠／台北報導〕品冠推出全新單曲〈妥妥〉，在錄音室每次唱到「妥妥地讓未來安然無恙」、「妥妥地讓幸福毫髮無傷」都會有想哭的感覺，忍不住眼眶濕潤，他感性地說：「其實人的一生追求的就是一種幸福感，哪怕是瞬間的，只有珍惜當下那個幸福瞬間，才是最真實的。幸福就是平凡的我們也都妥妥當當。」

品冠巡演不忘為12歲兒慶生。（種子提供）

品冠歌曲像是一段心路歷程，從〈疼妳的責任〉、〈為你我想做更好的人〉到〈妥妥〉形成「暖男三部曲」。對品冠來說家人之間妥妥的幸福很平凡簡單，「自己站在人生旅途的中段去回望，才懂得最珍貴的勳章不僅是舞台上的聚光燈，還有出差回家時永遠留著的那盞燈。家人彼此之間的相互扶持及依靠。」

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品冠即將回到台北開唱。（種子提供）

品冠近期行程滿檔，端午連假都在演出，6月8日則將回到台北華山 Legacy 舉行《今夜老黃忍不住再來哈囉!!》演唱會。他笑說：「四天跑三個城市開唱，對我來說也是一種新的挑戰。其實最具挑戰的是最近身邊不少人感冒，我時刻口罩戴緊緊，老婆天天煮開嗓茶幫我顧嗓子，上緊發條地迎戰每一場。」

品冠推出暖心單曲〈妥妥〉。（種子提供）

值得一提的是，武漢場的隔天5月31日正好是品冠兒子Jayden的12歲生日。Jayden考完小學六年級最後一場考試後，就興奮地跟著飛往武漢。品冠現場準備驚喜，邀請千名觀眾一起合唱生日快樂歌，為兒子慶生。他說：「算是一個送給他轉大人的禮物，十二歲生日快樂！希望他擁有更多勇氣，也學會更多堅持，加油！」

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即將到來的《今夜老黃忍不住再來哈囉!!》 演唱會將延續去年《今夜老黃來哈囉》的「不按牌理出牌」風格歌單，作為感謝開票當天便迅速售罄的熱烈支持，品冠準備多首驚喜曲目回饋台北歌迷，也預告當天將演唱全新單曲〈妥妥〉。

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