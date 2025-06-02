黃鐙輝賣慘裝可憐遊說投資 「捲款潛逃」淪詐騙犯

〔記者李紹綾／台北報導〕黃鐙輝客串MyVideo調酒職人影集《喝酒吧！笨蛋》，戲外的他以理財有道著稱，這回在戲裡顛覆形象，搖身一變成為「捲款潛逃」的詐騙犯，開場劇情笑點滿滿也暗藏伏筆。

黃鐙輝客串《喝酒吧！笨蛋》飾演半吊子調酒師。（逆光電影提供）

黃鐙輝劇中飾演飾演「半吊子調酒師」，在自家酒吧遇上醉醺醺的莫子儀，依然自嘆不如，因為對方即使喝醉，依舊能精準點出調酒步驟。黃鐙輝笑說：「我很認真地想專業，但想專業哪有這麼簡單啦！根本不用裝爛，拍起來自然就是半吊子了。」他誇讚莫子儀演技太逼真，「小莫在戲裡常常都是喝醉的狀態，我一度懷疑他是真的喝到爛醉來拍，太逼真了。」

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黃鐙輝在《喝酒吧！笨蛋》顛覆形象，變為「捲款潛逃」的詐騙犯。（逆光電影提供）

劇情中，黃鐙輝為了說服陳家逵投資，不斷賣慘裝可憐，謊稱家中有親人生病需要用錢，甚至借高利貸應急，卻私下計畫捲款潛逃。理財有方的陳家逵則決定買下酒吧，與莫子儀聯手經營，成為新任酒吧老闆，沒想到還沒來得及慶功，就遇上宋偉恩飾演的小混混「大牛」登場，為討債上門大鬧酒吧，才發現黃鐙輝早已捲款落跑。

宋偉恩在《喝酒吧！笨蛋》化身天兵小混混，討債耍狠又賣萌超圈粉。（逆光電影提供）

戲外的黃鐙輝大方分享「防詐守則」，他笑說自己是「最討厭詐騙的人」：「現在詐騙手法太多太難防，只要叫你去ATM的，幾乎都是騙，有疑慮就打165。」他透露自己提醒家中長輩的方式很簡單，「我有一個大絕招，就是打死不匯錢，不管對方說是老婆、老爸還是老師都一樣，要錢，就當面來說。」

宋偉恩在《喝酒吧！笨蛋》原本是個廚師學徒，卻誤入歧途成了小混混。（逆光電影提供）

莫子儀在《喝酒吧！笨蛋》演醉演到太逼真！黃鐙輝驚：以為他真喝爛醉。（逆光電影提供）

宋偉恩飾演的大牛原本是個廚師學徒，卻誤入歧途成了小混混。雖然是個將欠債還寫成「欠倩」的可愛笨蛋，卻擁有超靈敏味覺，一入口就能辨出原物料成分。他提到：「我曾經因確診的時候短暫失去嗅覺，能理解角色對感官失調的無力感，但回頭看對生活其實影響還好。」談到本劇的動作場面，他也分享：「雖然只是短短1、2分鐘的戲，在開拍前大家上了很多武術課、動作課，拍得很辛苦，但現場有動作指導保護我們，是一次很棒的經驗。」

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