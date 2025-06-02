回家鄉沙巴度假！曹格帶女兒海島自拍萌翻全網

曹格回到馬來西亞沙巴渡假。（翻攝臉書）

〔記者胡御柔／台北報導〕情歌天王曹格上月17日於澳門舉辦演唱會，並預告將於今年推出全新作品回饋歌迷。近期他帶著女兒Grace回到家鄉馬來西亞沙巴度假，並於社群平台分享多張充滿海島風情的照片，看得出來心情相當放鬆。

曹格曬出自拍照非常享受陽光。（翻攝臉書）

曹格曬出自己曬黑的照片，並寫下「Punya main panas tu! Syok」，意即「真的很熱！很過癮」，展現他不畏艷陽、盡情享受陽光的自在模樣，他同時放上椰子水、墨鏡等度假小物，背景襯托著湛藍天空與椰林，充滿濃濃東南亞熱帶風情。

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曹格曬出度假照片感覺相當放鬆。（翻攝臉書）

曹格曬出度假照片感覺相當放鬆。（翻攝臉書）

他也分享與女兒Grace的自拍照，父女倆嘟嘴賣萌，相當俏皮可愛。Grace曾於2014年與他一同參與《爸爸去哪兒 第二季》，當時喜歡被稱作「姐姐」的她深受粉絲喜愛，如今已成亭亭玉立的美少女。

曹格與女兒嘟嘴自拍。（翻攝臉書）

其實曹格的家鄉沙巴，本身就是聞名的度假勝地。近年來，越來越多台灣旅客前往沙巴旅遊，當地以壯麗的自然景觀與豐富的原住民文化，成為東南亞的人氣旅遊熱點。

沙巴擁有世界前三名夕陽美景的丹絨亞路海灘，每當黃昏時分，金黃夕陽映照海面，景色浪漫迷人。此外，還有東南亞第一高峰神山，以及環灘島、美人魚島、沙比島等離島，也深受親子與潛水愛好者喜愛。

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