晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李怡貞事務所才被惡改永久歇業 自曝「出法院險被撞」

李怡貞吐露連日以來的心聲。（翻攝自臉書）李怡貞吐露連日以來的心聲。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名律師李怡貞日前上節目爆料，一名樂天啦啦隊女孩介入富商婚姻，甚至懷孕墮胎，給出諸多身分線索，掀起外界瘋猜。同時引起不少人批評她違反律師倫理，昨日才透露事務所遭竄改成永久歇業，今（2）再發文吐露心聲。

相關新聞：李怡貞爆料啦啦隊女孩當小三…元配被肉搜出來 同行看不下去開酸

李怡貞在臉書發文，將這次風波比喻為一場「社會實驗」，反問廣大網友「你們看到什麼？」她指出，如果外界真的認為當小三沒什麼，也不會引發後續一連串效應，「誰想哭？誰無辜？誰又有聲望跟流量？誰被炎上？誰被陷害？誰落井下石？誰趁機沾鍋？誰手段粗劣？誰繼續瘋癲？誰人間清醒？願你們都有自己的答案」

相關新聞：啦啦隊女孩捲富商小三風波！Dora昔認「國三破處」 大談性事影片遭挖

事實上，李怡貞昨日才PO出一張照片，透露她的事務所在Google地圖上的資訊，莫名被惡意竄改「永久歇業」，懷疑有人買網軍故意搞事，她霸氣表明自己的事務所目前仍正常營業，「會營業到你哭爸叫」。儘管她直率回應，仍有不少人擔心她的人身安全，提醒她出門在外要小心，對此她幽默直言，「我真的有夠注意，出法院差點被飛機撞到，嚇S寶寶了」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中