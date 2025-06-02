李怡貞事務所才被惡改永久歇業 自曝「出法院險被撞」

李怡貞吐露連日以來的心聲。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名律師李怡貞日前上節目爆料，一名樂天啦啦隊女孩介入富商婚姻，甚至懷孕墮胎，給出諸多身分線索，掀起外界瘋猜。同時引起不少人批評她違反律師倫理，昨日才透露事務所遭竄改成永久歇業，今（2）再發文吐露心聲。

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李怡貞在臉書發文，將這次風波比喻為一場「社會實驗」，反問廣大網友「你們看到什麼？」她指出，如果外界真的認為當小三沒什麼，也不會引發後續一連串效應，「誰想哭？誰無辜？誰又有聲望跟流量？誰被炎上？誰被陷害？誰落井下石？誰趁機沾鍋？誰手段粗劣？誰繼續瘋癲？誰人間清醒？願你們都有自己的答案」

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事實上，李怡貞昨日才PO出一張照片，透露她的事務所在Google地圖上的資訊，莫名被惡意竄改「永久歇業」，懷疑有人買網軍故意搞事，她霸氣表明自己的事務所目前仍正常營業，「會營業到你哭爸叫媽」。儘管她直率回應，仍有不少人擔心她的人身安全，提醒她出門在外要小心，對此她幽默直言，「我真的有夠注意，出法院差點被飛機撞到，嚇S寶寶了」。

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