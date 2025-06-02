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娛樂 音樂

周治平年年開唱原因曝光！96歲媽媽凍齡現身 這句話太催淚

〔記者張釔泠／台北報導〕上週才推出個人新專輯《風花雪月作品輯 3》的周治平，昨天在台北華山舉辦個人演唱會。天氣雖然炎熱，大中午就有人拿著周治平的新專輯開始排隊。現場唯一不用排隊的，就是周治平最鐵的粉絲、高齡96歲的周媽媽。

周治平昨（1日）在台北華山開唱，舉辦個人演唱會。（尚時尚文化創意提供）周治平昨（1日）在台北華山開唱，舉辦個人演唱會。（尚時尚文化創意提供）

64歲的周治平希望能夠有一個演唱會跟粉絲朋友們齊聚見面，但背後最大的原因就是最支持他的周媽媽，想聽周治平唱歌。周媽媽開心的說：「為了聽毛頭的演唱會，自己一定要繼續保持健康活力。」言語中透露的是母親最大的驕傲和喜悅。

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周治平96歲的媽媽是他的鐵粉。（尚時尚文化創意提供）周治平96歲的媽媽是他的鐵粉。（尚時尚文化創意提供）

周治平在演藝圈擁有好人緣，開唱台下星光雲集，女神天后方季惟、民歌天后鄭怡、戲劇天后賴佩霞及好友黃大軍、王中平、胡藝芬等藝人皆到場支持，周治平邊唱邊走到台下與觀眾握手，樂得粉絲全場大騷動，不僅把握機會和周治平近距離互動，也在場內與眾多天后藝人拍照合影，直呼這張演唱會票實在買得太值得了。

周治平開唱，方季惟、鄭怡、賴佩霞、江念庭都來了。（尚時尚文化創意提供）周治平開唱，方季惟、鄭怡、賴佩霞、江念庭都來了。（尚時尚文化創意提供）

這次演出唱了許多以前周治平從來沒有在台上唱過的作品，也邀請了40年交情的好友江念庭一起合唱當年寫給張學友及何如蕙所演唱的《似曾相識》。江念庭也另外帶來最近的新單曲《厝鳥仔崽》，短短4分鐘時間讓周治平趕緊換裝。

周治平與徒孫吳胤程合唱。（尚時尚文化創意提供）周治平與徒孫吳胤程合唱。（尚時尚文化創意提供）

演唱會歌單多達31首，每一首都是經典，周治平說實在不知道該刪掉哪一首，甚至還有好多沒能列進來的，只好做成組曲串燒，這也讓樂手們直呼壓力好大。周治平更鄭重地向粉絲推薦他的徒孫吳胤呈，一起合唱當年寫給梁朝偉的金曲《一天一點愛戀》，吳胤呈也另外帶來自己的新單曲《遠志》。熱情的歌迷在台下喊著希望周治平再加場，把沒唱到的歌全部都唱完。

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