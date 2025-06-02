王識賢被騙錢背巨債 火大賞兒巴掌…父子衝突畫面曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕李程彬在華視、公視台語台輕喜劇《成功路上》，被眾人誤會並團團包圍時，突然穿越回到2012年，而這一回去，跑路的人換成是他，而不是爸爸王識賢，而媽媽張詩盈還是因病離世，最終還是未能改變命運，但張詩盈在過世前偷偷留下一封信，信中揭露她早已察覺李程彬來自未來，得知真相的李程彬崩潰不已。此段劇情一出，逼哭不少觀眾。

王識賢（左）、李程彬（右）在《成功路上》解開父子心結。（華視、公視台語台提供）

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談起這段感人的寫信橋段，飾演「建中」的李程彬透露，這一場戲原本並不在劇本中，是他在讀本時靈機一動，與導演現場討論後臨時加進劇情。他說：「我相信只要有血緣，即使是像建中這樣突然出現，都會有一種莫名的熟悉感。而秀萍作為母親，不論是愧疚還是彌補的情感，都會想對這位突然出現的兒子說些什麼才對。」

吳翰林（左）在《成功路上》被爸爸王識賢賞巴掌。（華視、公視台語台提供）

張詩盈分享拍攝當下的感受，「這場戲我拿捏很久，秀萍無法確認建中的真實身分，需要表現出有某種距離感，但在正式開拍時，一想到是寫信給自己的小孩，情感就完全擋不住的漫出來了。」她感性說：「各種情緒一次湧現，其實很難冷靜地寫信，鏡頭裡的我應該哭的亂七八糟吧。」

張詩盈在《成功路上》於臨終前寫下親筆信。（華視、公視台語台提供）

在大結局中，少年建中吳翰林對於爸爸王識賢被騙錢因而背債，又為了公司員工生計決定要還錢給員工，父子爆發嚴重口角衝突，王識賢氣到打吳翰林巴掌，在拍攝這場戲時，吳翰林力求逼真完美，主動要求王識賢「來真的」，衝突的場面讓在旁邊飾演媽媽的張詩盈都被嚇到，不小心發出驚呼聲，吳翰林開玩笑說常被打，雖然巴掌很響但其實沒有很大力。

王識賢（左）在《成功路上》與李程彬演父子。（華視、公視台語台提供）

王識賢對巴掌戲也有深刻印象，並分享了先前的拍攝經驗，之前對手演員入戲很深，情緒一來無法控制力道，直接一巴掌打到耳朵，當下雖然很痛還是要完成拍攝，他直呼：「拍完那場戲整個人都懵了。」

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