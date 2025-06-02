晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

男偶像吃燒烤「吃到住院」 《原子少年2》選手透露驚人創業計畫

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣串燒品牌昨（1）日台中逢甲店開幕，邀請《原子少年2》高人氣選手楷祐與凱杰擔任一日店長。兩位偶像現身即引爆現場粉絲尖叫聲，親切互動、趣味話題讓全場氣氛嗨到最高點，成功為新店造勢、掀起排隊熱潮。

《原子少年2》楷祐（左）與凱杰擔任一日店長。（焦糖楓提供）《原子少年2》楷祐（左）與凱杰擔任一日店長。（焦糖楓提供）

兩位偶像親自招呼客人，凱杰笑稱自己是「無敵吃貨」，什麼都能吃、服務精神十足；楷祐則透露自己對燒烤店很有堅持，笑說「吃到住院」後更加注重品質。兩人還現場大秀隱藏技能，凱杰表演詞語倒唸，楷祐則玩出「下巴消失術」，全場歡笑不斷。

《原子少年2》楷祐與凱杰擔任一日店長。（焦糖楓提供）《原子少年2》楷祐與凱杰擔任一日店長。（焦糖楓提供）

《原子少年2》楷祐與凱杰擔任一日店長。（焦糖楓提供）《原子少年2》楷祐與凱杰擔任一日店長。（焦糖楓提供）

兩人也暢聊打工經歷與生活趣事。凱杰曾到梨山採水蜜桃換宿，也在飲料店、電影院、舞蹈班打工，熱愛與人互動；楷祐則從貓舍、外送到導覽樣樣來，現為舞蹈老師的他還透露，最想去咖啡廳試試當店員的感覺。談到未來目標，凱杰希望開咖啡廳、有貓最好，楷祐則想打造「鍋巴飯糰」路邊攤，展現創業企圖。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中