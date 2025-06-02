男偶像吃燒烤「吃到住院」 《原子少年2》選手透露驚人創業計畫

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣串燒品牌昨（1）日台中逢甲店開幕，邀請《原子少年2》高人氣選手楷祐與凱杰擔任一日店長。兩位偶像現身即引爆現場粉絲尖叫聲，親切互動、趣味話題讓全場氣氛嗨到最高點，成功為新店造勢、掀起排隊熱潮。

《原子少年2》楷祐（左）與凱杰擔任一日店長。（焦糖楓提供）

兩位偶像親自招呼客人，凱杰笑稱自己是「無敵吃貨」，什麼都能吃、服務精神十足；楷祐則透露自己對燒烤店很有堅持，笑說「吃到住院」後更加注重品質。兩人還現場大秀隱藏技能，凱杰表演詞語倒唸，楷祐則玩出「下巴消失術」，全場歡笑不斷。

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《原子少年2》楷祐與凱杰擔任一日店長。（焦糖楓提供）

《原子少年2》楷祐與凱杰擔任一日店長。（焦糖楓提供）

兩人也暢聊打工經歷與生活趣事。凱杰曾到梨山採水蜜桃換宿，也在飲料店、電影院、舞蹈班打工，熱愛與人互動；楷祐則從貓舍、外送到導覽樣樣來，現為舞蹈老師的他還透露，最想去咖啡廳試試當店員的感覺。談到未來目標，凱杰希望開咖啡廳、有貓最好，楷祐則想打造「鍋巴飯糰」路邊攤，展現創業企圖。

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