「他」也上榜？中國瘋傳「台灣愛國藝人」名單掀熱議

張韶涵（左）、侯佩岑（中）、歐陽娜娜（右）都被列入「台灣省愛國藝人」名單。（翻攝網路）

〔記者胡御柔／台北報導〕隨著許多台灣藝人將演藝事業版圖拓展至海外，不少人也選擇在中國發展。近日，微博上流傳一份「台灣省愛國藝人」名單，列出包括歐陽娜娜、黃安在內共20位台灣藝人，令人關注的是，天王周杰倫也名列其中，掀起討論。

該份名單中，除了一向在公開場合表達對中國情感的歐陽娜娜，以及社群帳號標註地點為「中國台灣省」的侯佩岑，還包括張韶涵、黃安、林志穎、張信哲、吳奇隆、周杰倫、蘇有朋、陳志朋、王耀慶、明道、陳彼得、焦恩俊、張晨光、王心凌、陳喬恩、鄒兆龍、吳宗憲、楊宗緯等人。

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歐陽娜娜多次在公開場合向中國「示愛」。（翻攝網路）

其中，周杰倫的出現最讓人驚訝。雖然他早期曾在公開場合表示「我是中國人」，作品風格也常被解讀為展現民族情懷，但由於他長期以來保持低調，不輕易對政治表態，因此被點名引發不少關注。

周杰倫竟然也出現在名單內。（資料照，杰威爾提供）

而張韶涵早已將演藝重心移至對岸，並參與多檔綜藝節目，連發音也越來越接近中國，不僅如此，也常在重要時刻在微博轉發支持一個中國，越來越融入對岸。

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