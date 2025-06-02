晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「他」也上榜？中國瘋傳「台灣愛國藝人」名單掀熱議

張韶涵（左）、侯佩岑（中）、歐陽娜娜（右）都被列入「台灣省愛國藝人」名單。（翻攝網路）張韶涵（左）、侯佩岑（中）、歐陽娜娜（右）都被列入「台灣省愛國藝人」名單。（翻攝網路）

〔記者胡御柔／台北報導〕隨著許多台灣藝人將演藝事業版圖拓展至海外，不少人也選擇在中國發展。近日，微博上流傳一份「台灣省愛國藝人」名單，列出包括歐陽娜娜、黃安在內共20位台灣藝人，令人關注的是，天王周杰倫也名列其中，掀起討論。

該份名單中，除了一向在公開場合表達對中國情感的歐陽娜娜，以及社群帳號標註地點為「中國台灣省」的侯佩岑，還包括張韶涵、黃安、林志穎、張信哲、吳奇隆、周杰倫、蘇有朋、陳志朋、王耀慶、明道、陳彼得、焦恩俊、張晨光、王心凌、陳喬恩、鄒兆龍、吳宗憲、楊宗緯等人。

歐陽娜娜多次在公開場合向中國「示愛」。（翻攝網路）歐陽娜娜多次在公開場合向中國「示愛」。（翻攝網路）

其中，周杰倫的出現最讓人驚訝。雖然他早期曾在公開場合表示「我是中國人」，作品風格也常被解讀為展現民族情懷，但由於他長期以來保持低調，不輕易對政治表態，因此被點名引發不少關注。

周杰倫竟然也出現在名單內。（資料照，杰威爾提供）周杰倫竟然也出現在名單內。（資料照，杰威爾提供）

張韶涵早已將演藝重心移至對岸並參與多檔綜藝節目，連發音也越來越接近中國，不僅如此，也常在重要時刻在微博轉發支持一個中國，越來越融入對岸

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中