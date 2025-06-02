茉ひるMahiru萌喊「露比醬～嗨！」 派偉俊送3台灣伴手禮揪逛夜市

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本歌手「茉ひるMahiru」在5月31日於Legacy TERA舉行演唱會，相隔8個月再度來台，多首經典作與新歌輪番登場，還首度與創作歌手派偉俊Patrick Brasca同台合唱《fragrance Remix》，亦同步宣布11月1日加碼高雄後台Backstage演出。

茉ひるMahiru與觀眾大合照。（Liestear Photography、ICON Promotions提供）

茉ひるMahiru在2000年出生於日本三重縣，憑藉細膩的詞曲創作與極具穿透力的嗓音，在樂壇迅速崛起。一直以來，她透過社群感受到台灣樂迷的支持，2024年花蓮發生地震後，更親自來台捐款，以實際行動回應樂迷的深情厚愛。

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茉ひるMahiru換上水藍色短裙再度登台，為穿「偶像服」禁食。（Liestear Photography、ICON Promotions提供）

演唱會以《Eyes》、《IzaYoi》、《君と会う夜》等作品揭開序幕，透過節奏強勁的開場演出，帶領觀眾瞬間進入茉ひるMahiru的音樂宇宙。她用流利中文說：「大家好，我是茉ひる，謝謝大家，很開心能回來！跟我一起玩到最後吧！」熱情向久違的台北粉絲打招呼。

茉ひるMahiru（右）來台，派偉俊驚喜同台。（Liestear Photography、ICON Promotions提供）

其中最驚喜的橋段，莫過於《fragrance Remix》的首次現場演出，這首remix版本邀來創作歌手派偉俊合作，前奏琴音一出便引起全場尖叫，兩人同台合唱更將氣氛推向最高點。原曲《フレグランス》自推出以來在TikTok爆紅，remix版本加入中英日三語交錯，節奏鮮明，完美展現跨國合作的音樂火花。

日本人氣歌手「茉ひるMahiru」二度來台舉辦個唱，2000張門票秒殺。（Liestear Photography、ICON Promotions提供）

派偉俊分享，今年2月初赴日旅遊時，曾與茉ひるMahiru相約澀谷用餐，對方還送上當地伴手禮；這次擔任茉ひるMahiru嘉賓，他也準備了臭豆腐、花雕雞口味泡麵與鳳梨酥作為回禮。一聽到食物，茉ひるMahiru便興奮喊出「美味しい（好吃）！」派偉俊更笑說，茉ひるMahiru曾表示很喜歡台北寧夏夜市，於是現場揪她「一起去夜市」，茉ひるMahiru也開心回應：「一緒に GO！（一起去吧！）」此外，派偉俊也特別演唱了自己創作的《3am》，這首作品同樣是茉ひるMahiru私下很喜歡的歌曲，當晚現場千名粉絲也大聲合唱響應。

在台下此起彼落的安可聲中，茉ひるMahiru換上水藍色短裙再度登台，接連演唱去年發行的同名單曲《Handle》，以及預計於6月9日生日當天公開的新作《ノイズキャンセル》。她笑說：「其實我前幾天就到台灣了，但為了穿這套『偶像服』給大家看，也不敢吃太多東西呢。」茉ひる Mahiru 更與台下粉絲開心互動，現場即興接唱近期爆紅的日本3人聲優限定組合「AiScReam」夯曲《愛♡スクリ～ム！》，一聲「露比醬～嗨！」瞬間引爆歡笑。

茉ひるMahiru在台嗨唱。（Liestear Photography、ICON Promotions提供）

演出團隊驚喜提前幫茉ひるMahiru慶生，吉他手用中文請全場為她唱生日歌，「我們有準備蛋糕給她，你們先安靜聽我說，等等你們唱英文的生日快樂，反正小茉聽不懂中文！」讓又驚又喜的茉ひるMahiru感動落淚，她哽咽向感性告白：「這次巡演的主題是不期而遇，就像和你們的相遇。到目前為止經歷的每一刻，我都放在心裡，非常珍惜。」

最後，茉ひるMahiru獨自演唱原版《フレグランス》，熟悉旋律響起瞬間，全場觀眾大聲合唱。尾聲則透過畫面驚喜宣布11月1日將加場於高雄後台Backstage演出，讓粉絲興奮不已。

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