晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

茉ひるMahiru萌喊「露比醬～嗨！」 派偉俊送3台灣伴手禮揪逛夜市

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本歌手「茉ひるMahiru」在5月31日於Legacy TERA舉行演唱會，相隔8個月再度來台，多首經典作與新歌輪番登場，還首度與創作歌手派偉俊Patrick Brasca同台合唱《fragrance Remix》，亦同步宣布11月1日加碼高雄後台Backstage演出。

茉ひるMahiru與觀眾大合照。（Liestear Photography、ICON Promotions提供）茉ひるMahiru與觀眾大合照。（Liestear Photography、ICON Promotions提供）

茉ひるMahiru在2000年出生於日本三重縣，憑藉細膩的詞曲創作與極具穿透力的嗓音，在樂壇迅速崛起。一直以來，她透過社群感受到台灣樂迷的支持，2024年花蓮發生地震後，更親自來台捐款，以實際行動回應樂迷的深情厚愛。

茉ひるMahiru換上水藍色短裙再度登台，為穿「偶像服」禁食。（Liestear Photography、ICON Promotions提供）茉ひるMahiru換上水藍色短裙再度登台，為穿「偶像服」禁食。（Liestear Photography、ICON Promotions提供）

演唱會以《Eyes》、《IzaYoi》、《君と会う夜》等作品揭開序幕，透過節奏強勁的開場演出，帶領觀眾瞬間進入茉ひるMahiru的音樂宇宙。她用流利中文說：「大家好，我是茉ひる，謝謝大家，很開心能回來！跟我一起玩到最後吧！」熱情向久違的台北粉絲打招呼。

茉ひるMahiru（右）來台，派偉俊驚喜同台。（Liestear Photography、ICON Promotions提供）茉ひるMahiru（右）來台，派偉俊驚喜同台。（Liestear Photography、ICON Promotions提供）

其中最驚喜的橋段，莫過於《fragrance Remix》的首次現場演出，這首remix版本邀來創作歌手派偉俊合作，前奏琴音一出便引起全場尖叫，兩人同台合唱更將氣氛推向最高點。原曲《フレグランス》自推出以來在TikTok爆紅，remix版本加入中英日三語交錯，節奏鮮明，完美展現跨國合作的音樂火花。

日本人氣歌手「茉ひるMahiru」二度來台舉辦個唱，2000張門票秒殺。（Liestear Photography、ICON Promotions提供）日本人氣歌手「茉ひるMahiru」二度來台舉辦個唱，2000張門票秒殺。（Liestear Photography、ICON Promotions提供）

派偉俊分享，今年2月初赴日旅遊時，曾與茉ひるMahiru相約澀谷用餐，對方還送上當地伴手禮；這次擔任茉ひるMahiru嘉賓，他也準備了臭豆腐、花雕雞口味泡麵與鳳梨酥作為回禮。一聽到食物，茉ひるMahiru便興奮喊出「美味しい（好吃）！」派偉俊更笑說，茉ひるMahiru曾表示很喜歡台北寧夏夜市，於是現場揪她「一起去夜市」，茉ひるMahiru也開心回應：「一緒に GO！（一起去吧！）」此外，派偉俊也特別演唱了自己創作的《3am》，這首作品同樣是茉ひるMahiru私下很喜歡的歌曲，當晚現場千名粉絲也大聲合唱響應。

在台下此起彼落的安可聲中，茉ひるMahiru換上水藍色短裙再度登台，接連演唱去年發行的同名單曲《Handle》，以及預計於6月9日生日當天公開的新作《ノイズキャンセル》。她笑說：「其實我前幾天就到台灣了，但為了穿這套『偶像服』給大家看，也不敢吃太多東西呢。」茉ひる Mahiru 更與台下粉絲開心互動，現場即興接唱近期爆紅的日本3人聲優限定組合「AiScReam」夯曲《愛♡スクリ～ム！》，一聲「露比醬～嗨！」瞬間引爆歡笑。

茉ひるMahiru在台嗨唱。（Liestear Photography、ICON Promotions提供）茉ひるMahiru在台嗨唱。（Liestear Photography、ICON Promotions提供）

演出團隊驚喜提前幫茉ひるMahiru慶生，吉他手用中文請全場為她唱生日歌，「我們有準備蛋糕給她，你們先安靜聽我說，等等你們唱英文的生日快樂，反正小茉聽不懂中文！」讓又驚又喜的茉ひるMahiru感動落淚，她哽咽向感性告白：「這次巡演的主題是不期而遇，就像和你們的相遇。到目前為止經歷的每一刻，我都放在心裡，非常珍惜。」

最後，茉ひるMahiru獨自演唱原版《フレグランス》，熟悉旋律響起瞬間，全場觀眾大聲合唱。尾聲則透過畫面驚喜宣布11月1日將加場於高雄後台Backstage演出，讓粉絲興奮不已。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中