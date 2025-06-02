「擄童怪」兇殘回歸復仇！《闇黑電話2》首曝預告揭示死亡意義

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖片票房黑馬《闇黑電話》相隔3年推出續作《闇黑電話2》，首支預告曝光，由伊森霍克飾演的變態殺人魔「擄童怪」驚悚回歸，梅森塔姆斯也再度飾演上一次被他綁走的少年「芬尼」，一連串駭人片段更勝首集，擄童怪更在電話的另一頭對芬尼表示：「『死』只是一個字！」彷彿宣告死後仍會繼續作亂。

梅森塔姆斯在《闇黑電話2》再度面對伊森霍克飾演的變態殺人魔「擄童怪」。（翻攝自YouTube）

《闇黑電話》改編自喬希爾（史蒂芬金之子）撰寫的短篇小說，於2022年推出後叫好叫座，以1800萬美金（約台幣5.4億元）的預算在全球收穫1.61美金（約台幣48.3億元）的票房佳績。《闇黑電話2》依舊由環球影業與恐怖片招牌布倫屋製片公司一同製作，並再度由《凶兆》、《奇異博士》導演史考特德瑞森編導。

請繼續往下閱讀...

伊森霍克在首集飾演他從影最恐怖角色「擄童怪」，一位戴著面具、專門綁架兒童並將其關進地下室的連環殺手。梅森塔姆斯飾演的芬尼被他擄走囚禁在地下室，意外發現一部雖未接線，但被鬼魂附身的老式轉盤電話，讓他能與過去受害男孩的靈魂對話，藉此找出逃生之路。瑪德琳麥克羅飾演芬尼的妹妹「葛溫」，利用遺傳自母親的能力，透過夢境尋找蛛絲馬跡。

相關新聞：（專訪）裸身戴面具 伊森霍克認《闇黑電話》是從影最恐怖演出

編導德瑞森接受《好萊塢報導者》訪問時，對於擄童怪如何在續集回歸三緘其口，劇情大多細節也保持神秘。但他透露本集故事本質：「第一集是一部鬼片，但所有鬼魂都是受害者，這很典型。但在續集中，你會看到一個『反派鬼魂』的出現。」

《闇黑電話2》首張海報。（翻攝自X）

首集中加入不少德瑞森在丹佛成長時的童年經歷，那是個充斥霸凌與暴力的環境；而這回他則從自己高中時在洛磯山脈參加冬令營的記憶中汲取靈感——寒冷天氣、山區環境與周遭氣氛，為新片定下了更為陰鬱的基調。他也指出，角色從國中進入高中，讓電影調性產生重大變化：「國中階段的成長型恐怖片，和高中階段的是完全不同的兩回事。因為年紀的關係，情緒張力和劇情強度自然被拉高。」

相關新聞：（專訪）《闇黑電話》擄童怪太駭人 兄妹檔自爆感情差

不過德瑞森說原本沒打算拍續集，但在首集上映後，喬希爾寫信給他，提出了一些想法。當他意識到演員年齡已逐漸逼近高中階段時，也覺得正是延續故事的好時機，「我心想，如果我現在先去拍另一部片，等回頭要拍續集時，這些孩子就都已經是高中生了。我便能在他們人生的另一階段，重新探索這些角色。」

正因如此，《闇黑電話2》相較首集，更像是一部純粹的恐怖片，而不只是超自然驚悚片，德瑞森也說：「這一集無疑更暴力、更駭人、更血腥。部分原因，就是因為角色們的年齡。」電影將於10月17日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法