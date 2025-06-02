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歐陽妮妮6月大兒染新冠 曬素顏憔悴照求助

歐陽妮妮不時在社群分享育兒生活。（翻攝自IG）歐陽妮妮不時在社群分享育兒生活。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星歐陽妮妮與張書豪在去年登記結婚，同年跨年夜迎來寶貝兒子出生，並於今年4月宣布一家3口從台北搬往杭州，不時在會社群分享育兒生活，昨（1）便發文透露兒子確診新冠肺炎，讓她心疼不已。

歐陽妮妮透露兒子生病。（翻攝自小紅書）歐陽妮妮透露兒子生病。（翻攝自小紅書）

歐陽妮妮日前在小紅書發文，表示兒子是「兩條線的寶寶」，透露兒子第一次生病就是跟新冠肺炎打仗。她也曬出自己照顧兒子的憔悴模樣，可見她素顏戴著口罩，睡眼惺忪的躺在兒子身旁，她透露兒子雖然生病，但卻依然乖巧不哭鬧，稱讚兒子宛如天使寶寶。

歐陽妮妮曬出老公張書豪細心照顧兒子的畫面。（翻攝自小紅書）歐陽妮妮曬出老公張書豪細心照顧兒子的畫面。（翻攝自小紅書）

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另外，歐陽妮妮也曬出老公張書豪照顧寶寶的畫面，可見他輕柔的撫摸孩子的頭，滿臉慈父神情，眼中盡是疼愛。歐陽妮妮不忘在文中向網友求助，「大家有沒有什麼照顧生病寶寶要注意的嗎？」，不少網友熱心留言給予建議，「多喝水，如果發燒多物理降溫」、「退燒了記得馬上再去醫院看一下」。

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