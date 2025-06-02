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蔡瑞雪鼻子尖如小木偶？ 網看傻：比小蘭頭髮還尖

蔡瑞雪遭疑進廠維修。（翻攝自IG、Dcard）蔡瑞雪遭疑進廠維修。（翻攝自IG、Dcard）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲女星蔡瑞雪憑藉高學歷及亮麗外型，被稱為「北一女神」，儘管工作忙碌，仍經常在社群分享美照。怎料，近日卻被網友發現，五官似乎變得不太一樣，掀起討論。

網友發現蔡瑞雪的鼻子似乎變尖了。（翻攝自Dcard）網友發現蔡瑞雪的鼻子似乎變尖了。（翻攝自Dcard）

一名網友在Dcard上以「蔡瑞雪長得不太一樣了」為題發文，原PO提到自己已經很久沒有關注蔡瑞雪，日前無意間滑到她的社群動態，意外發現她鼻子似乎變尖了，「很像小木偶，我覺得她以前就超好看的了，果然美女都還是會看自己不順眼而去小動刀嗎？」

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文章曝光後，掀起不少網友討論，有網友認為「這鼻子真的就太人工了，追求這種鼻子真的只是自己看爽的，卻會讓旁人覺得格格不入」、「比小蘭的頭髮還尖」、「這個角度好嚇人」，不過也有人認為，每個人審美不一樣，自己喜歡就好，「她高興就好，整形沒什麼大不了的」、「追求自己喜歡的樣子，應該不犯法吧」。

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