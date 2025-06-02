從平成到令和 日本四大花美男變大叔依舊帥爆

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕自平成時期日本討論度極高的藝人不計其數，其中木村拓哉、山下智久、柏原崇、小栗旬等4人，早期出道便以花美男外型席捲演藝圈，直到令和時代仍是型男大叔等級，年過40依舊帥到沒有天理，作風親民又有親和力，這四位日本魅力男星，究竟誰的討論度更高？

木村拓哉（中）在《型男主廚三星夢：巴黎篇》飾演法國料理名廚「尾花夏樹」。（采昌提供）

木村拓哉是日本全方位演員，歌手、演員、配音員、廣告、主持節目皆是守備範圍，也是已解散的日本前偶像團體SMAP的成員，2000年時與歌手工藤靜香結婚，育有木村心美、木村光希兩女，其中木村光希更是繼承其衣缽，成為日本炙手可熱的藝人。

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木村拓哉主演的連續劇《美麗人生》及《HERO》等作品受到觀眾喜愛，近年來更飾演《型男主廚三星夢》中酷帥俐落的廚師再度引發關注，前不久來台為商品宣傳時，引發水洩不通的接機人潮，來台期間收到台灣的鳳梨酥，一吃覺得「驚為天人」，放上IG後，讓許多台灣粉絲感覺木村又萌又親近，狂收好評。

山下智久日前訪台記者會，才知道台灣有多位台灣山下智久。（資料照，記者王文麟攝）

山下智久是日本歌手、演員，曾隸屬星達拓（前傑尼斯）事務所，但於2020年退出，山下智久外型俊美帥氣，以《空中急診英雄》《正直不動產》等系列影集引發討論，近年來台時曾引發「地方山下智久」的取名熱潮，就連Youtuber長青樹蔡阿嘎，都自稱自己是「嘉義山下智久」，這場地方山下智久熱潮，讓山下本人都大感驚訝，當場笑到仰頭，還親自對「盜版的台灣山下智久」們喊話「ㄟ～真的好榮幸。」

山下智久日前更常與周杰倫私下聚會，不論是演唱會或是私下約喝咖啡，常常能看見他們同框身影，粉絲們驚喜又期待他們能在工作上擦出火花一起合作。

柏原崇近年多以蓄鬍造型出現，依舊魅力十足。（翻攝自微博）

柏原崇曾被喻為二十世紀末最後一位美少年，早期外型俊美，曾飾演日劇「惡作劇之吻」直樹一角太成功，在台灣曾經掀起「崇崇危機」，演唱會場場爆滿，當時造成極大的轟動，後期則多為型男蓄鬍造型，依舊酷帥有型，但柏原崇後來轉行從事幕後工作，很少在公開場合亮相，2009年起傳出和女藝人內田有紀穩定交往中。

小栗旬因出演日劇《流星花園》F4的花澤類一角知名度大開，至今人氣不墜。（翻攝自推特）

小栗旬則是在2005年，出演日劇《流星花園》F4的花澤類一角知名度大開，隨後又加入多部滿畫改編的真人電影或劇集演出，例如《惡魔蛙男》、《銀魂》、《名偵探柯南 》、《花樣少年少女》、《世紀怪盜：魯邦三世》，甚至自薦演出《瘋狂假面》卻未成功，但仍協助劇本改編的工作，堪稱真人漫改劇的模範生。

小栗旬擁有超高顏質，演技跟外型都頗受好評，與名模山田優結婚後，兩人站在一起根本是世上最高顏值CP，然而這段婚姻起初許多人不看好，但至今仍幸福的持續著，並育有可愛的女兒，近期在台引發討論的話題則是經典日劇《麻辣教師GTO》時隔26年推出特別篇《GTO REVIVAL》，小栗旬、與窪塚洋介等人全數回歸。

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