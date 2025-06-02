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娛樂 電視

74歲香港影帝暌違4年回歸小螢幕 認「老了能力有限」開工先「換血」

〔記者李紹綾／台北報導〕74歲香港影帝鄭則仕深耕影視50年，與許多天王港星合作過，像是劉德華、張家輝、甄子丹、古天樂等巨星身旁都曾看見他的身影。鄭則仕是少數大小螢幕通吃的影帝級演員，近期暌違四年回歸香港TVB，演出溫馨家庭喜劇《神耆小子》，有別以往憨厚的「肥貓」印象，他化身成專制蠻橫的財閥大老闆，劇中與年紀小4輪的鮮肉演員對戲擦出精采火花，他有感「人老了能力有限」，所以不排斥新世代觀念、享受和年輕人交流，全新挑戰成為香港當紅話題。

鄭則仕（左）和小4輪的冼靖峰對戲，兩人擦出不少趣味的精采火花。（年代提供）鄭則仕（左）和小4輪的冼靖峰對戲，兩人擦出不少趣味的精采火花。（年代提供）

鄭則仕憑藉《何必有我》及《三個受傷的警察》兩度奪下香港金像獎「最佳男主角」，圓潤憨厚「肥貓」形象深植人心。這次暌違4年回歸小螢幕，不當綠葉而是改當「年紀最長男主角」，在溫馨家庭喜劇《神耆小子》，飾演霸道固執的集團老闆，劇中子女覬覦家產，表面言聽計從、實則陽奉陰違的態度深感憂心，突如其來的綁架案讓他重新思索家庭的定義。

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75歲的鄭則仕詮釋老一輩視錢如命、不懂表達愛的窘境，與年僅27歲的鮮肉演員冼靖峰同台擦出世代差異的火花，和相差4輪的演員對戲，鄭則仕坦言：「人老了能力有限，這行需要青春活力注入，所以開工前會先『換血』。」

鄭則仕在《神耆小子》飾演霸道固執的集團老闆。（年代提供）鄭則仕在《神耆小子》飾演霸道固執的集團老闆。（年代提供）

鄭則仕用正面心態迎接新世代觀點，不斷吸收時下資訊，而且在拍攝片場沒有大前輩的架子，還經常指導冼靖峰演技、完全沒有距離感，鄭則仕在後輩演員中擁有高度評價，劇組在歡樂氛圍下拍攝，讓《神耆小子》輕鬆惹笑又不失懸疑感，劇情走向廣受香港觀眾歡迎，更有網友留言大讚：「是近年最有新意的作品。」

鄭則仕擅長將情緒渲染給觀眾，可以短短一分鐘內就展現多層次的情緒轉折，精華片段被網友轉發紛紛大讚：「演技強勁！」擄獲觀眾正面評價，鄭則仕謙虛說：「我只是把自己變成錢大海，自然就有情緒」，今年鄭則仕憑藉《神耆小子》首度入圍TVB萬千星輝頒獎典禮「最佳男主角」前10強，可見鄭則仕依然寶刀未老。《神耆小子》6月3日起，每週一至週五晚間8點於年代MUCH台、晚間10點於MOD壹綜合台播出。

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