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資生堂千金李宓術後練舞 傷口裂開「血噴一圈」驚悚畫面曝

李宓去年升格為5寶媽。（翻攝自IG）李宓去年升格為5寶媽。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「資生堂千金」李宓頂著北一女、台大高材生的光環闖蕩演藝圈，自2021年結婚後，至去年產下雙胞胎升格為5寶媽，不時會在社群分享生活點滴的她，近日透露自己接受了腹部拉皮修疤手術，怎料日前在上空中舞蹈課時，不慎傷口裂開噴血，驚悚畫面曝光。

李宓練舞到一半傷口裂開。（翻攝自IG）李宓練舞到一半傷口裂開。（翻攝自IG）

李宓在IG發文表示，3個月前她進行腹部拉皮手術，「當時切下了2大塊肚皮，那肚皮上，有懷孕的記憶、妊娠紋、剖腹產刀痕、還有多少次被寶寶踢到睡不著的腳印」，她坦言這個手術比剖婦產還要痛數倍，但為了修復鬆垮的肚皮，仍決定勇敢面對。日前她發現疤痕附近的皮膚仍略顯皺褶，便再度接受修疤手術，這次又切下3小塊肚皮，「總共五片肚皮，像五次告別寶寶，又像五次重生」。

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而在修疤手術的隔天，李宓自認傷口不大，仍照常上原定的綢吊舞蹈課，「結果跳到一半不小心傷口撕裂，血滴在空中噴灑⋯」，嚇壞現場老師和其他學生，她隨即就醫並重新縫合傷口。事後她才恍然大悟，「原來手術完2個禮拜不能運動，我都不知道，難怪傷口裂開來了」。

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