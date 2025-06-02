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黃安沒被取消台灣國籍 逃不過62歲中年發福衰老

62歲黃安也不得不面對被酸民揶揄外貌變老事實，左圖是他日前出席活動被指衰老模樣。（資料照，翻攝自抖音）62歲黃安也不得不面對被酸民揶揄外貌變老事實，左圖是他日前出席活動被指衰老模樣。（資料照，翻攝自抖音）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前網路瘋傳「大快人心！黃安公開宣揚武統台灣！台灣宣布取消其國籍，被剝奪台灣公民權利，永久禁止入境台灣」影片，陸委會嚴正表示，內容虛假不實、刻意偽造。

陸委會指出，政府依法行政，相關藝人配合中共言行案例正依法查處中，並無影片中所提，因藝人主張武統言論，而註銷國籍或永久禁止入境之處分，影片內容涉及偽造並非事實，係有心人士惡意剪接、編造，意圖破壞民眾對政府的信任、挑撥台灣社會內部情感、破壞民主機制，請民眾切勿輕信、轉傳。

相關新聞：黃安好慘！才爆遭取消國籍 健康又抱恙「最新病況曝光」

黃安在中國發展多年，近日被分享受邀參加商演活動影片，在曝光畫面，只見黃安被多位保全護送進場，他身穿黑襯衫、西裝褲乍看帥氣時髦，一上台一連演唱多首經典歌曲，不料酸民不客氣留言譏酸「62歲中年發福」、「白頭不少老很多」，他老是唱衰家鄉台灣，終究也要面對衰老不再年輕事實。

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