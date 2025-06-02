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電商女王親身經歷！ 銀座買LV走出店「包包離奇消失」

前東京著衣創辦人周品均有「電商女王」封號。（翻攝自IG）前東京著衣創辦人周品均有「電商女王」封號。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕有「電商女王」封號的前東京著衣創辦人周品均，1日透過IG限時動態驚曝在日本銀座LV門市買包，遭遇一連串難以想像的烏龍情況，直呼：「在國外買精品真的要小心。」

周品均回憶驚悚購買過程，「結帳時被帶進小黑屋等很久，又被帶去樓上退稅」，退稅回來後，店員竟表示結錯帳必須整筆刷退重新結帳，她無奈表示：「再跑一次退稅流程，他主管還進來簽核、道歉，雖然無奈，也只能配合重來一次。」

她驚曝在日本銀座LV門市買包，遭遇一連串難以想像的烏龍情況。（翻攝自IG）她驚曝在日本銀座LV門市買包，遭遇一連串難以想像的烏龍情況。（翻攝自IG）

沒想到歷經繁複程序，周品均拿著大紙袋離開店鋪，又發生離譜插曲，她驚悚說：「我才走幾步就覺得怎麼這麼輕？打開紙盒一看，裡面完全是空的！包包沒在裡面，什麼都沒有。」她當場傻眼，立刻回店內找店員，對方嚇到連聲道歉說：「我也不知道為什麼會這樣。」

這段恐怖經歷讓周品均打破日本服務業一向謹慎細心的印象，最後透過限動發文提醒所有消費者：「不管在哪裡買精品，離開前一定要現場檢查清楚。」

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