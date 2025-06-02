批志工像福壽螺 鍾年晃酸馬文君：不需要污衊你的政黨

端午連假有很多外地罷團志工到南投縣支援，立委馬文君發文暗喻外地志工是外來入侵種福壽螺，罷馬團隊提出抗議，並要求馬文君向志工們道歉。（「All罷馬」罷團提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨南投縣立委馬文君在臉書發文，暗喻很多外地志工到南投支援罷免她，有如異地入侵外來種福壽螺，台中第6選區「敲羅行動」發言人Eva表示無法認同，強調相由心生，言為心聲，嗆馬文君身為立法委員，卻以「福壽螺」譏諷全台關心政治的公民，非常不恰當，更為大罷免添材火。

今（2）日上午，資深媒體人、電視名嘴鍾年晃在主持綠色廣播電台節目中告誡馬文君：「馬委員，其實你不需要這樣污衊你的政黨，若論『外來種』，國民黨才真是名副其實，而且我認為更像近幾年肆虐日月潭引發生態浩劫的『魚虎』，憑藉自己優勢的身材和大嘴，什麼都吃；要想清滅魚虎唯一的方法就是撲殺。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：暗喻外地志工如「入侵種福壽螺」 「All罷馬」批馬文君散播仇外

「敲羅行動」發言人Eva指出，馬文君作為國防外交委員，在立院阻擋國防預算、弱化國家安全，更應接受公民嚴格監督，而非轉移焦點、抹黑監督者，「如果南投長期陷於如此傲慢與封閉的政治文化，這不僅讓南投人蒙羞，也讓民主價值受損，全台灣的公民更應該跨區支援南投。」

而「All罷馬」團隊對馬文君暗喻「外地志工為福壽螺」表達抗議，批評她扭曲民主，以生態恐懼散播「仇外情緒」，要求道歉。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法