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36歲《棒棒堂》王子也爆閃兵 「閃」活動急喊卡

「王子」邱勝翊也被爆閃兵。（翻攝自IG）「王子」邱勝翊也被爆閃兵。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人逃避兵役檢調擴大偵辦「閃兵集團」，查獲包括歌手陳零九、藝人陳大天、棒棒堂成員威廉、李銓等11人涉嫌逃兵，其中部分藝人複檢單位為國軍三軍總醫院，外界質疑三總可能涉弊。對此，國防部軍醫局上個月28日開記者會說明，表示三總目前沒有任何醫師接受調查，後續有通知會全力配合。

威廉捲入閃兵案風波，成為遭檢警點名藝人之一。（資料照，記者陳奕全攝）威廉捲入閃兵案風波，成為遭檢警點名藝人之一。（資料照，記者陳奕全攝）

威廉因閃兵爆出後丟了手上4節目，外傳月收入少賺50萬，同屬棒棒堂成員的「王子」邱勝翊也被爆閃兵，但至今未出面說明，據了解，王子上個月27日原訂和「陶子」陶晶瑩出席公益活動，因怕被問閃兵尖銳問題而緊急告假缺席活動。

相關新聞：棒棒堂發展計畫停擺！小煜曝與威廉互動吐心聲 自揭舊疾復健中

演藝圈閃兵風波引發熱論，威廉、陳大天、陳零九等人都因牽涉閃兵案，演藝事業受到影響，威廉所屬棒棒堂後續規劃被迫暫時停擺，成員小煜日前出席品牌開幕被問及團體活動時，坦言目前就等待，劉以豪則透露，自己是因兵役體檢時發現椎間盤突出被驗退。

「王子」邱勝翊1989年4月14日出生，今年36歲。

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