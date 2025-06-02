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25歲網紅罹胃癌1年病逝  5大飲食惡習成催命符

今年3月千千入住安寧病房後，仍定期發文記錄自己最後時光。（香港星島日報）今年3月千千入住安寧病房後，仍定期發文記錄自己最後時光。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕25歲中國抗癌網紅千千近日不幸病逝，去年3月她被診斷胃癌到過世僅1年多，不少粉絲和網友感到惋惜，港媒更披露千千生前5大飲食習慣，竟成了她的催命符。

千千生前5大惡習，港媒整理如下：

1.多年來作息不固定。

2.三餐飲食無節制。

3.不愛吃早餐。

4.常吃辛辣食物。

5.為了減肥，經常不吃晚餐。

港媒分析，這些因素可能都與千千罹癌有關，報導更引述專家示警：「長期飲食不規律可能引發多種健康問題，包括心血管疾病、腸胃疾病與代謝不規律。」

千千去年3月被診斷胃癌到過世僅1年多，不少粉絲和網友都感到惋惜。（香港星島日報）千千去年3月被診斷胃癌到過世僅1年多，不少粉絲和網友都感到惋惜。（香港星島日報）

更讓人心痛的是，千千抗癌期間一直以樂觀積極態度，記錄著自己的病情與日常，得到數萬粉絲關注，直到今年3月千千入住安寧病房後，仍定期發文記錄自己最後時光。

相關新聞：健康網》中國女網紅胃癌過世 得年25歲！台灣多人受胃癌所苦

千千是在去年3月確診低分化胃癌末期，隨即接受胃部全切手術，但手術後一個月病情復發並出現腹膜轉移，最終於今年5月24日凌晨過世，得年25歲。低分化神經內分泌癌（NEC） 是一種侵襲性胃癌，始於神經內分泌細胞，這些細胞遍布全身，透過產生荷爾蒙來幫助調節各種功能。

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