原來卡在這！知情人士揭泰勒絲無法攻蛋內幕

先前傳出美國天后泰勒絲將來台開唱。（歐新社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北大巨蛋近期迎來多位知名歌手舉辦演唱會，先前更盛傳美國天后泰勒絲（Taylor Swift）將來台開唱，讓粉絲引頸期盼，最終卻宣告落空。根據《鏡週刊》報導，有知情人士透露當時未能順利「攻蛋」的關鍵原因。

早在2023年，就傳出泰勒絲預計於2024年初登上台北大巨蛋開唱，當時台北市副市長李四川也透露，正在與泰勒絲團隊積極接洽。然而，直到2024年1月，李四川才公開表示，泰勒絲確定今年無法來台演出，但市府仍會持續爭取，希望明年有機會實現。

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根據《鏡週刊》報導，未能攻蛋的主要原因為檔期無法配合，加上台北大巨蛋當時尚未辦理過大型演唱會，部分安全相關驗證程序尚未完成。種種因素導致台灣錯失舉辦這場全球矚目演唱會的機會，也無緣搭上「泰勒絲經濟」的熱潮。

當年新加坡成功搶下東南亞的獨家演出權。（翻攝IG）

反觀新加坡則大手筆出招，傳出每場補助泰勒絲高達200萬至300萬美元（約新台幣6,200萬至9,300萬元），成功搶下東南亞的獨家演出權，藉此帶動觀光與消費效應。據統計，泰勒絲與酷玩樂團分別於2024年1月與3月在新加坡開唱，讓當地2024年第一季經濟成長達2.7%，成效顯著。

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