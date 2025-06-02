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大勢男團JO1成員鶴房汐恩 涉線上非法賭博道歉聲明曝光

鶴房汐恩涉非法線上賭博引發議論。（翻攝自ABEMA NEWS）鶴房汐恩涉非法線上賭博引發議論。（翻攝自ABEMA NEWS）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕自選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》出道的日本大勢男團JO1，前年來台開唱，1日是該團成軍2千日，24歲成員鶴房汐恩卻爆出曾涉嫌玩過線上賭場賭博，經紀公司昨宣布罰他停工10天自我反省，鶴房也主動表達深切反省，並提出暫停活動想法。

鶴房汐恩昨晚公開道歉聲明，他說：「真的非常對不起大家，我對行為感到無比羞愧，也深切反省，未來會用行動來重新贏回信任；對所有工作人員、粉絲以及所有支持我的朋友們，真的非常抱歉。」

他所屬經紀公司LAPONE則表示，「據查，發現本公司旗下藝人鶴房汐恩曾玩過線上賭場，了解事實後，火速採取嚴厲的紀律處分，且當時藝人深表悔意，要求暫停活動。」

雖然說是處分，但消息公開卻是罰鶴房汐恩僅停工「10天」，直到本月9日止不能參加活動，因此將缺席團體精選專輯《BE CLASSIC》宣傳。

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