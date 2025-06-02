置中狂導新片創年度最高平均票房！《腓尼基計劃》本週台灣同步登場

魏斯安德森新片《腓尼基計劃》在北美創下今年最高「單家戲院平均票房」。（UIP提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「置中狂導」、美國鬼才導演魏斯安德森執導新片《腓尼基計劃》，上週末（5月30日至6月1日）在北美先以6家戲院小規模限量上映，進帳57萬美金（約台幣1702萬元），平均單廳票房達9.5萬美金（約台幣283.67萬元），成為2025年目前最高的「單家戲院平均票房」成績。

該片敘述1950年，謎一般的企業家、歐洲首富之一安納托「賈賈」寇達（班尼西歐戴托羅飾演），歷經第6次墜機活了下來。他做生意的手段變化多端、複雜難解又冷酷無情，他不只在商界樹敵，也是世界各地政府的眼中釘，隨時都有刺客伺機暗殺他。

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如今，賈賈耗費數十年、畢生最關鍵的「寇達海陸腓尼基基礎建設計劃」，來到了最後一個階段，即將對一個潛藏豐富資源但長期荒廢的區域進行大規模開發。他不僅個人資產面臨難以估計的風險，生命也仍受到威脅，因此決定任命關係疏遠的20歲女兒莉絲兒（米亞薛波頓飾演）為繼承人，一邊傳授她自己的商業手腕，一邊試圖從美國情報單位的干預中拯救他的事業。

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該片其他豪華的演員陣容還包括影帝湯姆漢克斯、《歪小子史考特》麥可塞拉、《絕命毒師》布萊恩克雷斯頓、凱薩獎影帝馬修亞瑪希、「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森），以及「奇異博士」班尼迪克康柏拜區等人。

目前《腓尼基計劃》已在北美以外的41個海外市場累積620萬美金（約台幣1.85億元）的票房成績，本週末也將在北美擴大上映，台灣也同步於6月6日上映。

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