世新大學影集揭「社會意外」遭操控 公開惡靈隊伍壯大內幕

涂善存（左）在《惡靈世界》飾演活佛「宗洛巴」與「謝神父」湯志偉有不少對手戲。（世新大學提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王傳一、黃仲崑、湯志偉、大元、王上菲、林家佑、鐘岳軒、涂善存、顏毓麟主演世新大學自製影集《惡靈世界》，昨（1日）於東森戲劇台、愛奇藝播出，創下大學自製戲劇得以在大眾平台播出的先例。

《惡靈世界》描述在人類生活中的許多意外或社會事件，背後其實都是有一股邪惡的靈界力量所操控，政府的國安單位其實早有所悉，並且成立有專責單位負責處理，隸屬國安局第九處的打擊惡靈小組，除了功夫高手，還有各個宗教的驅魔大師，來自藏傳佛教密宗、道教、韓國薩滿教等的師父們各懷絕技，由一位世界排名第五的天主教神父領軍，在默默對付著邪靈。

請繼續往下閱讀...

涂善存在《惡靈世界》飾演藏傳佛教驅魔師宗洛巴。（世新大學提供）

惡靈世界的大魔王則不斷以拉交替式行動，逐漸擴大他的惡靈隊伍，正邪之間的鬥爭而且是國際性的。因此，世界各國也有互通有無、聯合行動的協作機制，只不過，各國都有一個默契，就是在為了安定人心的原則下，全力掩飾真相，把惡靈的血腥行為，一律包裝成尋常的意外事件，但紙包不住火，敏銳的記者嗅出了端倪，暗中查訪的行動又形成了與國安局第九處之間的鬥智。

王傳一（後）在《惡靈世界》飾演國安局行動隊隊長，劇中與王上菲是同生共死的夥伴。（世新大學提供）

王傳一飾演國安局行動隊隊長，劇中與王上菲是同生共死的夥伴，除了大量的動作戲之外，還隱隱有日久生情、惺惺相惜的曖昧。王上菲、涂善存、鍾岳軒、顏毓麟劇中組對抗看不見的邪惡勢力的國安局第九處，也分別挑戰了過去不曾嘗試的戲路和動作戲，其中王上菲飾演的行動隊副隊長江玲，為了這部作品還勤練功夫，在戲中甚至有剪刀腿飛踢的表現，涂善存則是化身密宗的轉世活佛，全身刺滿了藏傳佛教的圖騰，為了保證拍攝期間的連戲和刺青的色澤，他需要注意保持體態之外，還得小心刺青不會破壞，在劇中飾演通靈少年的鍾岳軒在拍攝期間，同時有綜藝節目在身，他和涂善存期間還趕了幾場跨年晚會，一時有分身乏術之感，不過，他們對能回母校拍戲，感到無比興奮，回顧當年在校學習的過程，黃仲崑和湯志偉都有恍如隔世、鳥槍換砲的感慨。

顏毓麟（左）、黃仲崑在《惡靈世界》分別飾演湯神父與崔鐘年。（世新大學提供）

《惡靈世界》動員了數十位演員參與，其中大部份的演員為世新校友，劇組拍攝時儼然一場校友會，不是世新畢業的王傳一等還被動員到世新繼續深造。同時，劇中還有四十多位的在校學生，經海選參加演出，是一次非常好的職前訓練。

由於題材有很多打鬥或法術對抗的場面，《惡靈世界》在動畫和特效方面的投入鉅大，在六集中，共有七百多個鏡頭是動畫特效的貢獻，幾乎每一集都有十場左右的動作戲，視覺效果頗爲可期。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法