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阿湯哥《不可能8》端午持續稱霸！全球賣破3.53億美金再謝粉絲

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》再度搏命演出，展現幾乎「不可能」的特技。（翻攝自YouTube）湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》再度搏命演出，展現幾乎「不可能」的特技。（翻攝自YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的新片《不可能的任務：最終清算》持續在台熱賣，端午連假4天（5月29日至6月1日）票房依舊遙遙領先，蟬聯全台3週票房冠軍，粗估票房已接近台幣3億元大關。

電影上週末在北美也再進帳2729萬美金（約台幣8.14億元），北美累積票房已破1.22億美金（約台幣36.42億元）；北美以外的海外票房上週末則再收穫7610萬美金（約台幣22.72億元），相較於前一週跌幅為33%，相當出色。目前海外票房已達2.31億美金（約台幣68.97億元），全球累計票房則突破3.53億美金（約台幣105.4億元）。

阿湯哥《不可能8》韓國發威！破200萬觀影人次奪冠

阿湯哥也繼日前親自致謝後，再度於個人社群回顧拍攝《不可能》系列30年的旅程，他寫道：「30多年前，我展開了我生涯第一部製作的電影《不可能的任務》的旅程。從那時起，這8部電影帶我經歷了許多終生難忘的冒險時刻。」

他接著感謝來自世界各地的傑出導演、演員、藝術家與工作團隊，「因為有你們，這些故事才能得以實現，能與你們共事，是我最大的榮幸。」最後不忘感謝所有粉絲，「是你們讓我們能夠用最大的熱情創作這些電影，而也正是為了你們，我們全心投入，真的非常開心能將《不可能的任務：最終清算》帶給你們！」

《不可能的任務：最終清算》持續在台上映中，穩坐2025年全台票房冠軍。

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