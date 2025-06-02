古裝女神「放炮」點燃戀愛開關 遭冷面戰神「襲吻+撲倒」

〔記者李紹綾／台北報導〕古裝男女神宋威龍、包上恩主演古裝劇《韶華若錦》，兩人高顏值CP與從戲裡營業到戲外的高甜互動，讓觀眾看得臉紅心跳。

包上恩在《韶華若錦》飾演將門嬌女明檀。（台灣大哥大MyVideo提供）

宋威龍飾演冷面戰神「江緒」，搭檔包上恩飾演將門嬌女「明檀」，劇情以「先婚後愛」為主線，揉合權謀懸疑與戀愛成長，成功引發觀眾強烈共鳴，尤其從宋威龍主動公主抱、床咚等名場面連發，再加上身高185公分的宋威龍與162公分的包上恩的身高差，視覺張力十足，一路發糖到粉絲尖叫：「這根本是古偶劇發糖教科書。」

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宋威龍（上圖右）、包上恩（下圖左）在《韶華若錦》先婚後愛。（台灣大哥大MyVideo提供）

其中最讓觀眾紅心暴擊的，莫過於床咚吻戲橋段。劇中，宋威龍與包上恩因誤會發生爭執，江緒直球問：「王妃想怎麼補償？」正當明檀還在思索，江緒便先吻額頭、再吻鼻頭、最後直球吻上雙唇，整個人撲倒在床，氣氛瞬間紅溫。包上恩羞回：「夫君受了傷，還是收斂些...」這場戲觀眾瞬間暴動，狂喊：「這對可以直接開船了嗎？」

宋威龍在《韶華若錦》飾演冷面戰神江緒。（台灣大哥大MyVideo提供）

《韶華若錦》堪稱「甜寵劇的糖倉」，除了吻戲不手軟，更有「江緒」宋威龍為王妃畫眉橋段笑果十足。「明檀」包上恩為哄吃醋的江緒送上束帶禮物，沒想到江緒自信滿滿畫眉還誇口：「本王在詩畫上，也算頗有些造詣，王妃請放心！」結果畫出來竟讓王妃變成粗眉女，包上恩當場崩潰喊：「莽夫！」網友笑翻：「蠟筆小新穿越來了！」

宋威龍在《韶華若錦》展藝術之手畫眉，包上恩崩潰變「蠟筆小新」。（台灣大哥大MyVideo提供）

戲裡撒糖不停，戲外兩人也敬業營業，包上恩大讚宋威龍：「顏值真的很高！」宋威龍則甜說女方：「這種好無法用一句話概括，她人漂亮、性格好。」劇情聚焦先婚後愛的轉折，包上恩坦言：「從婚姻到戀愛，顛覆了我對感情的認知。」宋威龍也笑說：「自己本來也好奇後面怎麼愛，沒想到最後還是成了真香現場。」

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