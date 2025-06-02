《星際寶貝：史迪奇》蟬聯北美雙週票房冠軍！全球登好萊塢年度第2

《星際寶貝：史迪奇》上週蟬聯北美雙週票房冠軍。（迪士尼提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》於北美上映第二週，上週末（5月30日至6月1日）再以6300萬美金（約台幣18.81億元）蟬聯北美雙週票房冠軍，目前北美票房已突破2.8億美金（約台幣83.6億元）。

該片也於北美以外的海外市場熱映，上週末在52個國家及地區再進帳1.13億美金（約台幣33.74億元），較首週跌幅僅28%，表現相當優秀，這讓該片在海外累積票房達到3.3億美金（約台幣98.53億元），已成為今年海外票房第2高的好萊塢電影，目前全球累積票房突破6.1億美金（約台幣182.14億元），同樣也是今年全球票房第2名的好萊塢電影。

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隨著《星際寶貝：史迪奇》票房持續熱賣，迪士尼總部氣氛輕快愉悅，該片也助攻迪士尼成為今年首家北美票房突破10億美金（約台幣298.6億元）大關的片商。除了2020年受疫情影響外，迪士尼自2005年起已連續20年達成北美票房年收10億的紀錄，成為目前唯一達成此壯舉的電影公司。

《星際寶貝：史迪奇》全台持續上映中，粗估全台票房已達台幣6200萬元。

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