（專訪）朱栢康停工給不出孝親費 想轉行遭阻「叫我靠臉吃飯」

〔記者廖俐惠／專訪〕港星朱栢康是劇場出身，演藝事業漸入佳境，今年還以電影《破・地獄》拿下香港金像獎最佳男配角，他稱這個獎項像是個成績單，不只是「想要」而是「需要」，因為他必須在「能夠賺錢」的這條路走更長更遠一點，他稱下一個目標是拿下影帝，隨後稱「我還可以拿女配、女主角」，不改幽默本性。

朱栢康透露曾經停工一年好好充電，希望想想未來該如何走。（記者王文麟攝）

現年42歲朱栢康和哥哥朱栢謙都在演藝圈工作，不過他受訪曾說，劇場出身的他收入不穩定，無法固定給媽媽孝親費，希望兄弟倆有一天能出人頭地，讓媽媽過上好日子。如今拿到金像獎，朱栢康表示，目前經濟狀況還沒寬裕到能夠每個月都固定拿錢回家，因為在接拍《破・地獄》之前因故停工一年多，「那時候錢都差不多花光了，現在努力賺錢！」

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至於為何選擇停下腳步？朱栢康表示，他從舞台劇轉攻電影、電視其實只有4、5年的時間，一直希望能夠在這個行業有一席之地，所以什麼戲都接，沒有好好去想「我真的喜歡嗎？」失去了對藝術、劇本及角色的想法，他覺得如果想把演員當作終生志業，那麼必須要稍微消化一下，想清楚未來該怎麼做。

朱栢康在《搜查瑠公圳》中的精彩演技，被看好入圍金馬獎。（伯樂影業提供）

他並不覺得這一年浪費了，這段時期依然把時間填滿，不但和好兄弟們一起去做音樂，運動訓練也沒有落下，一個禮拜打拳擊4、5天，「我真的跟教練說，我想去比賽，結果教練叫我靠臉去吃飯。」鼓勵他在演藝圈繼續努力。

朱栢康憑藉著《破・地獄》獲得香港金像獎最佳男配角。（華映提供）

在充電期結束後，朱栢康拍攝了陳茂賢執導的《破・地獄》，更助陣他獲得金像獎最佳男配角，被問到若是陳茂賢再邀請他演出，片酬會不會打折？朱栢康笑說：「他給我多少、就多少！」當然願意再次合作，很感謝陳茂賢對他的「迷戀」，「要找到一個導演對你充滿好奇心很難」，他稱陳茂賢是他其中一個伯樂，不是因為爆紅才感謝他，而是在這條路上幫助過他的貴人，都是他的伯樂。

朱栢康演出的首部台灣電影《搜查瑠公圳》已經在台灣上映。

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