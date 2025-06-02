（專訪）朱栢康首演台灣電影！王振復被勒脖好舒服 李雪拖行5次超悽慘

〔記者廖俐惠／專訪〕港星朱栢康在今年4月以電影《破・地獄》拿下香港金像獎最佳男配角，最近他為宣傳首部台灣電影《搜查瑠公圳》一同受訪，笑說拿獎後生活沒有改變，與他在片中有不少對手戲的李雪、王振復除了真心送上祝福，還不停調侃朱栢康，稱呼他為「朱老師」，讓朱栢康笑喊不敢當，氣氛相當歡樂。

朱栢康（左起）、李雪及王振復在片中打得不可開交，戲外則是不停互相吐槽，互動逗趣。（記者王文麟攝）

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李雪在《搜查瑠公圳》中周旋於朱栢康、王振復之中，3人關係複雜，且都有相當激烈的扭打場面，飾演遭分屍受害者「阿美」的李雪，在一場被朱栢康拖行的戲，就拍了5次左右，搞得全身上下濕濕又黏黏，頭還淋滿了血漿，「我整個人根本就是髒小孩，很不舒服，不過這樣的不舒服剛好能夠詮釋阿美的緊張心情。」

王振復（右）不斷向拿了金像獎的朱栢康（左）恭喜，還稱呼他為「朱老師」。（記者王文麟攝）

身為動手的那一方，朱栢康很佩服李雪，要他「直接來」不要放水，大讚她的敬業。至於被朱栢康勒脖的王振復，對於兩人合作非常興奮，雖然只有一場對手戲，不過光是事前訓練就花了不少時間，培養出好默契，光靠眼神就知道「來吧」，整個過程都非常投入。

王振復大讚朱栢康非常專業、對他很放心，平常聊天時有著天使的一面，上戲後就被他惡魔的模樣嚇到，更感受到朱栢康「拳擊手」般的力量，搞笑表示「被勒得很舒服，還好是被你勒」，讓全場都想歪了。王振復受的苦頭還不只這些，其中一場灌水凌虐的戲碼，竟然是他親自上陣，且一鏡到底，甚至還被朱栢康吐口水，所幸只有被「口水流彈」打到。

王振復從八點檔跨足電影界，希望能夠嘗試更多新事物。（記者王文麟攝）

以八點檔、本土劇小生為人所知的王振復，最近觸角也伸到電影，王振復直言「人往高處爬」，電影、影集對他來說比較陌生，不管是幕後準備的過程，還是表達方式，都是值得學習的不同領域，他形容「人生如戲、戲如人生」，希望能夠不斷精進，嘗試更多不同事情，現在能夠接觸到電影，讓他十分喜悅。

李雪妙（圖）語如珠，數度逗笑朱栢康、王振復兩位前輩。（記者王文麟攝）

李雪去年因演出《影后》獲得知名度，近年越來越受到矚目，她坦言一開始因為受到太多關注，導致自己有些不習慣，但最終還是選擇做自己、回歸自我，希望多做些快樂的事情，像是出去玩、跳舞，這些會讓她工作時更有動力，不過她搞笑的說，支撐自己繼續下去的還是「錢」，超誠實回答笑翻全場。《搜查瑠公圳》已在台上映。

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