《機智住院醫生》「嚴在一」認了是舞癡 盼有朝一日綠葉變主角

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國新生代演員姜有皙今年作品爆發，繼《苦盡柑來遇見你》以IU弟弟「銀明」打開知名度後，接著主演《機智住院醫生生活》演出「嚴在一」再受矚目。將滿31歲的他，夢想有一天從甘草演員變成主角。

姜有皙透露，當初聽到《機智住院醫生生活》試鏡成功的消息，難以用「太高興、太幸福」來形容，打趣表示，走到哪都想興奮的大叫，只是現在電視劇播畢了，感到真正的結束，還有些悲傷。

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姜有皙在《機智住院醫生生活》演出「嚴在一」受矚目。（Netflix提供）

怎知試鏡成功後，考驗才正要開始，除了戲中大量的「醫學用語」、「手術場面」都是新的考驗，加上姜有皙身為戲中虛構男團HI BOYZ，剛開始就被問「舞跳得好嗎？」他坦言不好，沒機會跳，自認是舞癡，花了3個月瘋狂練習舞蹈。

姜有皙盼未來能演反派。（翻攝自Naver）

姜有皙表示，過去沒怎麼跳過舞，也沒機會跳，於是每週至少練習3次，沒想到演出金思備的韓藝智一週練習一次，跳得還更好，讓他備受壓力。

HI BOYZ除了存在於戲中，現實中也真的參加了Mnet音樂節目《M COUNTDOWN》，姜有皙開心說，一開始當然也曾苦惱，但抱著挑戰的決心，鼓起勇氣上節目，雖然一開始還是很慌張，但結果好像比想像中得好。

姜有皙接連兩部作品都頗有人氣，接下來將在新劇《瑞草洞》演出，他表示角色在主演群中，是最開朗、話最多的人，未來想嘗試反派角色，也想要談一場濃烈的愛情。

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