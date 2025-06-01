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娛樂 最新消息

「中山73」呼應LGBTQ+驕傲月 精選3部坎城酷兒佳作

《燃燒女子的畫像》榮獲「酷兒金棕櫚獎」及坎城最佳劇本獎。（海鵬提供）《燃燒女子的畫像》榮獲「酷兒金棕櫚獎」及坎城最佳劇本獎。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台中「中山73藝文空間」6月推出「LGBTQ+驕傲月」焦點片單，網羅3部曾獲坎城「酷兒金棕櫚獎」提名的電影，包括法國電影《燃燒女子的畫像》、描繪小男孩情誼的《親密》，以及巴西電影《我們愛過一次》，引領觀眾一探人性、性向與藝術交輝的經典佳作。

為呼應「LGBTQ+驕傲月」主題，台中市影視發展基金會邀請新生代小說家盛浩偉，於6月21日下午4點赴台中市「中山73」講座「熟悉又獨特的感情形狀：談近年LGBTQ+影視」。

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盛浩偉畢業於台大日文系、台大台文所，兩度至日本交換留學，曾獲台積電青年學生文學獎、時報文學獎首獎，並出版《名為我之物》等多本著作。這次他將帶著觀眾一探近年LGBTQ影視風潮，精彩可期。

《親密》勇奪坎城影展評審團大獎。（海鵬提供）《親密》勇奪坎城影展評審團大獎。（海鵬提供）

此外，「中山73」6月首輪藝術電影將選映日本青春片《小小次文化戰爭~比利治玩家的逆襲》，以及挪威愛情片《關於愛的練習》，前者以日本次文化聖地傳奇雜貨書店為背景，描述在充滿次文化的「比利治玩家」書店打工的大學生故事，劇情奇幻、勵志又充滿想像力；後者則由挪威女導演莉莉亞英格斯多蒂爾執導，女主角海爾嘉古倫每場戲都堪稱演技示範，連奪5座國際影后大獎。

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