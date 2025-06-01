放浪兄弟投震撼彈！ATSUSHI破天荒回歸 完整體宣布復活

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本唱跳天團EXILE放浪兄弟今天（1日）宣布，時隔約3年將舉辦巨蛋巡演《EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”》，主唱ATSUSHI宣布回歸，EXILE終於將以完整體形式開唱，令粉絲相當期待。

《EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”》自11月開始。（LDH愛夢悅提供）

自3月開始巡迴的《EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE”》，今天在兵庫迎來最終場，安可環節中，EXILE的主唱ATSUSHI驚喜現身，演唱了《24karats 組曲》及《RISING SUN》兩首膾炙人口的歌曲，以實際行動展現了EXILE朝向完整回歸的決心，令觀眾對即將展開的巨蛋巡演更加期待。

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ATSUSHI曾在2020年宣布從放浪兄弟畢業，如今將與隊友們攜手開唱，他表示：「EXILE這個團體歷經了無數次難以想像的變化，至今依然存在。這些變化對我們來說都是最好的選擇，我們始終堅信、秉持信念向前邁進。或許曾經讓支持我們的大家感到不安，但EXILE依然存在。現在，我們終於到了可以證明這份『存在』意義的時刻。」

ATSUSHI稱，這24年來經歷了無數挑戰，留下了美好的回憶，「有過相遇與離別，但無論如何都未曾動搖的羈絆與靈魂深處的娛樂精神，我希望大家可以期待。我們也正在籌備新的歌曲，敬請期待。」

AKIRA也有感而發，表示過去幾年因為疫情、成員畢業、各自專注個人活動以及ATSUSHI的缺席，使得團體無法如願進行活動，「但人生本就各自不同，沒有人能決定別人的命運。所以只能將危機化為轉機。最重要的是，我們不會停止為粉絲獻上屬於我們的表演。」

TAKAHIRO（左）、ATSUSHI兩大放浪兄弟主唱合體，讓粉絲激動不已。（LDH愛夢悅提供）

「EXILE並不一定要是固定的成員、固定的形式。正因為每個人都背負著『EXILE』這個名字，各自展現各自的EXILE，才是真正的存在方式與人生態度。」AKIRA希望呈現放浪兄弟全新樣貌，「同時為粉絲獻上一場能銘刻於記憶中的LIVE。雖然世上沒有永恆不變的事物，但我們希望EXILE的娛樂，能永遠成為大家人生故事中的一朵花。挑戰前所未有的領域，這正是EXILE的旅程。」

新公布的《EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”》中，EXILE將由ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKI共11人參與演出。此次也將有來自EXILE TRIBE的「STARTING MEMBER」參與，包括來自THE RAMPAGE的陣、神谷健太、山本彰吾、岩谷翔吾、浦川翔平、藤原樹，以及來自FANTASTICS 的澤本夏輝、堀夏喜、木村慧人。

巡演將自11月15日（星期六）福岡的「MIZUHO PayPay巨蛋」揭開序幕，預計巡迴全國3大城市、共5場演出。門票預售將於6月7日（星期六）15:00起，在各大官方Fan club展開申請。

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