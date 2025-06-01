高允貞《機智住院醫生》峇厘島度假「遇小偷」 拍片目擊真相反轉

高允貞主演《機智住院醫生生活》人氣飆升。（Netflix提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星高允貞今年主演韓劇《機智住院醫生生活》日前播畢，最終集和鄭準元戀愛，寫下浪漫結局，收視8.1%創全劇新高；劇組正在印尼峇厘島度假，稍早高允貞發限動，寫下「小偷」，影片曝光後卻引來粉絲直呼「超可愛」。

影片中，可見高允貞在峇厘島度過團隊獎勵假期，溫暖陽光透露一絲悠閒感；只是在平靜的日常，卻闖入兩名「小偷」，高允貞揭露身分正是一隻鳥和松鼠，兩隻動物叼起客人物品，好奇的東張西望，模樣非常可愛。

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高允貞公開「小偷」身分，獲粉絲大讚太可愛。（翻攝自IG）

高允貞在《機智住院醫生生活》演出住院醫生「吳怡瑛」圈粉，獲韓媒大讚證明自己能詮釋醫學、人文、浪漫喜劇色彩的「千面演員」。

接下來，高允貞將和金宣虎合作浪漫喜劇影集《Can This Love Be Translated》（這份愛可以翻譯嗎？），該劇由韓國知名編劇洪氏姐妹執筆，講述翻譯員和藝人之間的愛情故事，備受粉絲期待。

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