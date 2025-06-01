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中國又跨省抓50名耽美作家！微博網友好無奈：比性侵判得還重

中國耽美作家遭到打壓，不是一天兩天的事。（資料照，示意圖，翻攝自PIXABAY）中國耽美作家遭到打壓，不是一天兩天的事。（資料照，示意圖，翻攝自PIXABAY）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國「耽美」文學受到歡迎，不過近年遭到官方嚴格審查，甚至進一步展開取締，導致這些耽美作家人人自危。去年就傳出有50多位中國耽美作家因為在台灣的「海棠文學城」發表文章，遭到逮捕，近期疑似遭到逮捕的作家在微博上分享經歷，更引發「發表耽美文比性侵罪還要重」的討論。

海棠文學城受到許多喜愛耽美文化的「腐男」、「腐女」歡迎。（翻攝自官網）海棠文學城受到許多喜愛耽美文化的「腐男」、「腐女」歡迎。（翻攝自官網）

耽美指的是描繪「男男」情愛的作品，其實就等同於一般常說的BL（Boys' Love），先前是安徽警方，這次輪到蘭州警方展開「遠洋捕撈」，跨省去逮捕耽美作家。一名相當關注此事情、並為耽美作家提出協助的「披荊斬棘趙律師」在微博上透露，向她求救的作家包括大學生、研究生，年紀最小的才2005年出生，還不到20歲就要被指控散播淫穢、色情內容。另一家北京市高朋律師事務所的薛律師也已經加入援助行列，並在微博開放網友發問解惑。

由於耽美作者年紀還小，大多沒有經濟能力，不但要遠赴蘭州應訊，還要面臨高額的賠償金以及刑事罰則，有些人甚至想不開。有一名作家透露，高中申請助學金、大學則是貸款，好不容易考上了研究生，沒想到卻因為寫文直接在學校被帶走，不但研究生資格沒了，爸媽和她一家人都陷入痛苦中，也沒辦法請律師，就算請律師也不確定是否能獲不起訴，十分無助。

「披荊斬棘趙律師」及其他律師提供免費法律援助。（翻攝自微博）「披荊斬棘趙律師」及其他律師提供免費法律援助。（翻攝自微博）

另外，也有作者發文，稱到了警局之後被逼問性生活、是不是同性戀，文章被批評根本是變態，作者憤慨表示：「有一句添油加醋，我不得好死。」目前這些發文都已經刪除，不過相關截圖仍在微博上流傳，有網友無奈的說，先前遭安徽警方逮捕的耽美作家，有的遭判4年、5年有期徒刑，結果江西一起幼女賣淫案，涉案嫖客涉有強姦罪卻只被判最重2年10個月。

「披荊斬棘趙律師」心疼年輕的耽美作家面臨牢獄之災。（翻攝自微博）「披荊斬棘趙律師」心疼年輕的耽美作家面臨牢獄之災。（翻攝自微博）

中國抖音一名網友解釋，如果耽美小說被司法機關認定是淫穢物品，就會涉及到傳播淫穢物品牟利罪，最重可能判處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，傳播數量越多判得越重，「網路小說是分章節賣的，有的小說是1000多章，相當於1000多個淫穢物品」，雖然強姦罪有死刑，但散播1000多個淫穢物，相對於未遂的強姦罪，散播色情內容的可能罰得更重。不過「性侵比寫耽美文罰得還輕」的議題，現在在微博上引起不少網友討論，許多女性紛紛對此打抱不平，成為關注的焦點。

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