鬼鬼社群曬混血娃是「妹子」嗎？ 本人親回應

鬼鬼抱著混血女嬰曝光，網友紛紛猜測是不是「妹子」曝光。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「鬼鬼」吳映潔今年1月無預警宣布人生跳級，未婚的她生下了一個女兒，暱稱「妹子」。今（1）日鬼鬼突然在社群發了一張她與混血女嬰的合照，許多人都懷疑是不是妹子曝光？由於討論太熱烈，鬼鬼本人忍不住跳出來親自回應。

鬼鬼今年1月無預警宣布自己未婚當媽。（翻攝自臉書）

鬼鬼在社群當中曬出自己抱著混血女娃的照片，孩子眼睛超大、超閃，而且揚著大大的笑容，可愛到不要不要的，網友更是齊瘋喊：「天啊！好可愛」、「是妹子嗎？」、「女兒眼睛好大，以後一定大美女」。不過，鬼鬼本人公開答案，原來這只是一張廣告照，照片中漂亮的混血女娃娃不是妹子。

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鬼鬼親上火線揭曉答案，原來照片中的女嬰不是妹子。（翻攝自臉書）

由於鬼鬼接下益菌護膚品牌代言，這次首度公開與寶寶的親密互動，加上照片中的娃娃真的太可愛，難怪網友瘋猜她是鬼鬼的女兒妹子。對此，鬼鬼說：「她不是妹子啦」！

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