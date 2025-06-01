「甄嬛」要引退了？孫儷被爆舉家遷英國 10年前早佈局

孫儷以演出《後宮甄嬛傳》中的甄嬛一角廣為人知。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者張宇嫺／綜合報導〕中國女演員孫儷以演出《後宮甄嬛傳》的女主角甄嬛一角廣為人知，近期她卻未如預期的進組拍新戲，有網友爆料她早已悄悄全家搬至英國倫敦，並且在當地購置豪宅、兩位子女也已就讀當地頂尖的私立學校，顯然生活重心已轉向海外。

孫儷分享2張在倫敦塔橋前的照片，左為童年舊照，右為近照。（本報組合照，翻攝自微博）

日前，孫儷於社群上分享2張在倫敦塔橋前的照片，第一張是她13歲時全身穿著紅色的舊照片，第二張則是近期身著灰色風衣、戴眼鏡的照片，兩張攝於英國的照片意外引發網友們的討論。

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事實上，早在2014年，孫儷就已取得香港身分，因想讓孩子避開中國高考的激烈競爭，轉而走香港DSE的升學路線，更有利於申請世界名校。

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孫儷（左）與老公鄧超（右）感情甚篤，鄧超也配合孫儷調整事業方向。（翻攝自微博）

此外，孫儷的丈夫鄧超近期也配合妻子調整事業方向，將事業重心轉向國際發展。雖然孫儷並未正式宣布退出演藝圈，但近年來她的工作量及作品量確實減少。雖對孫儷悄然移居英國的消息感到驚訝，但她的粉絲大多表示支持，並表示「只要作品質量（品質）好，什麼時候回來都歡迎」，認為以她的實力，就算暫別螢光幕，隨時要復出都能強勢回歸。

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