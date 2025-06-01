朴寶英封鎖公司所有聯絡方式消失1週 本人親曝原因

朴寶英其實最享受一個人在家什麼也不做的時光。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星朴寶英鬆口透露，自己拍完新戲《未知的首爾》後，直接封鎖公司所有聯絡方式，與外界斷聯一週，近日她在YouTube節目《Hal Myung Soo》終於說出真實原因。

朴寶英透露自己拍完戲就會跟公司說要消失一週，接著就封鎖他們。（翻攝自IG）

朴寶英消失一週，讓外界十分擔心，不過，她在節目中與GOT7成員朴珍榮、柳慶洙同台，還分享了拍戲後自己怎麼生活？朴寶英罕見透露自己的私生活狀態，她說，自己是一個很享受且需要獨處的人，還提到自己的MBTI性格為ISFP（探險家或作詞人），所以拍完戲之後最享受的事就是躺在沙發上耍廢，只顧著點外賣、追劇、滑手機，腦袋放空、什麼都不做讓她覺得很享受。

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朴寶英自曝曾經一週不洗頭也不出門，只在家玩手機跟追劇。（翻攝自IG）

除了自爆拍完戲愛耍廢之外，朴寶英也說：「我真的可以一個禮拜不洗頭也不出門，只要有外賣跟有劇可追這樣就夠了」，宅到最高點的朴寶英說出自己最享受的時刻，因為太可愛了，現場反而爆笑，朴寶英也接著說：「我會跟公司說自己要消失一週，接著就封鎖他們」，原來拍完戲之後的朴寶英透過宅在家放空替自己充電，這讓粉絲很有認同感，也說「這麼真實的反應，的確很像我們家寶英呢」。

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